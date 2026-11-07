璀璨之城大結局｜戴耀明係AI 東先生　拆解變臉內幕原來監製欽點

TVB台慶劇《璀璨之城》日前迎來大結局，劇中終極大反派神秘富豪「東先生」掀起全城熱話。事關該名神態詭異的八旬老翁，看似只是AI製作，但真身竟是由戴耀明親自落場演出，再透過AI技術「變臉」兼微調聲線而成。戴耀明接受《香港01》獨家回應時，親自拆解化身「AI東先生」的來龍去脈與拍攝細節。



《璀璨之城》「東先生」由戴耀明演出，後用AI技術進行了修飾與調整。（劇集截圖）

戴耀明本身在劇中已有角色。（IG@dia_yiu_ming）

臨急頂上做反派全因表情夠豐富

其實在《璀璨之城》中，戴耀明本身已有角色，飾演陳瀅與陳曉華的報館上司，但去到大結局後期製作階段，監製臨時邀請他再接演一角，飾演終極反派「東先生」。他指出獲選關鍵在於自己私底下表情生動多變︰「大家都識咗好多年，知我成日鍾意扮鬼扮馬、搞搞震、諸多表情，所以佢做呢個AI係需要表情好明顯嘅。」劇組需要充足的面部動態作素材，「想一個演員係可以好多表情俾佢做到、揀到、用到」，雙方因而一拍即合。

「AI東先生」表情超豐富。（劇集截圖）

親身落場現場當八十歲老翁演

今次劇組動用AI變臉，背後其實做足前期工夫，單是面部特寫已拍下海量照片建模：「拍之前要搵相機影低我好多表情，笑嘅時候個虎紋係點、個眼角係點，奸嘅時候隻眼又點樣，仲要個眼皮耷少少。」到正式開工時，他更親身到現場與對手過招，絕非單靠電腦合成：「現場真係咁拍嘅，我同張智霖（Chilam）、吳卓羲對嗰兩場戲，係正常咁拍落去嘅……當自己係八十幾歲咁樣去做，嗰啲老態、舉手投足，唔會好似後生仔咁郁得咁快，眼皮又耷耷地，望嘢……講嘢老人家的語氣啲，喉嚨音聲沙多啲。」完成實拍後劇組才套用AI技術，令成品質感更逼真。

戴耀明親身落場拍攝。（IG@dia_yiu_ming）

戴耀明親身落場拍攝。（IG@dia_yiu_ming）

首拍AI照平時計Show

為了更貼合角色，他連聲線都特別下苦功：「其實係用咗我把聲底再tune少少，我正式做嘅時候都壓沙喉嚨俾佢。」至於破天荒參與AI拍攝酬勞是否特別豐厚，他隨即大笑澄清：「都係照計Show照工作囉，照平時工作咁做囉。」

為了更貼合角色，他連聲線都特別下苦功。（劇集截圖）