楊采妮定期飛台北重拾母女時光　憶父親安詳離世無憾放手

一代「玉女掌門人」楊采妮（Charlie）婚後移居新加坡，近年將生活重心全情傾注於家庭，生活低調而幸福。日前，她在台灣應「旺旺孝親獎」邀約，分享與父母之間最深刻的相處點滴，傳遞「行孝不能等」的重要理念。在訪問中罕有敞開心扉，深情剖白定居新加坡後的家庭生活與孝親哲學。為避免母親陷入「全職外婆」的帶孫勞碌，她堅持每隔數月拋開人母身份、隻身飛回台北享受母女牽手逛街的二人世界。面對千里相隔的跨國親情，她不僅分享了如何跳脫多重角色束縛的家庭相處智慧，更動容憶述已故父親離世時帶給她的人生終極啟示。

楊采妮與邱韶智育有一對雙胞胎兒子。（Facebook@楊采妮 charlie young）

楊采妮深情回顧父母相處點滴。（IG@charlieyoung_523）

拒讓母親淪為全職外婆 堅持隔月獨飛台北看媽媽

定居新加坡後，面對當地與台北的千里相隔，如何平衡妻子、母親與女兒的多重角色，曾讓楊采妮陷入長久的沉思。她坦言，起初每次回台灣探親都會帶上一對雙胞胎兒子，但漸漸發覺母親整天忙於照料孫兒，全程被困在外婆的角色之中，母女之間根本找不到哪怕一絲獨處的縫隙。

為此，她果斷調整步伐，堅持每隔兩至三個月便放下人母包袱，隻身一人飛抵台北陪伴母親。楊采妮感性表示，那一刻我們不用顧慮任何身份，就像回到孩提時代，我可以自然地挽著媽媽的手去逛街，無拘無束、想聊甚麼就聊甚麼。哪怕只是短短數天的相聚，對她而言亦彌足珍貴。

楊采妮與媽媽。（IG@charlieyoung_523）

楊采妮育雙胞胎情緒崩潰 媽媽一句話擊碎防線淚崩

走過育兒路，楊采妮深刻體會到「養兒方知父母恩」的重量。她坦言在照顧一對雙胞胎兒子的漫長過程中，曾因對自我要求過高而陷入無休止的焦慮與自我懷疑，平日性格溫和的她甚至一度失控發火。當時伴在身旁的母親見狀，沒有責難，反而心疼地拋出一句：「那個開開心心的妳去了哪裡？」

這句溫柔而直擊靈魂的提問，瞬間瓦解了楊采妮築起的堅強防線，讓她當場情緒潰堤痛哭。她由衷感慨「心裡真的很震撼，世上怎麼可能有一個人會如此懂我？」在她眼中，母親不僅是心靈避風港，更情同無話不談的知心姊妹。無論是青澀戀情抑或人生抉擇，母親永遠給予無限的安全感，從不妄加批判，只會在她迷惘時給予最冷靜的指引。

父親至親環繞安詳離世無憾放手

相較於母親如朋友般的細膩陪伴，2015年與世長辭的父親在楊采妮記憶中則是一位不苟言笑的嚴師。她笑言少時遇上心儀男孩絕不敢向父親吐露，總要先經母親「把關」確定穩妥才敢帶回家，長大後才讀懂父親嚴厲背後那份深怕女兒受傷的保護欲。

運動神經出眾的父親，當年對楊采妮的體能訓練極度嚴苛。她憶述昔日每個暑假都在羽毛球場上度過，父親總是在看台上方遠遠凝視，一旦動作走樣便直斥其非，令她一度心生抗拒。然而時移世易，當年看似沉重的皮肉之苦，如今已昇華為父女間最千金難買的珍貴回憶。楊采妮至今仍完整珍藏著父親遺留下來的羽毛球拍，每逢握起球拍揮灑汗水，父親的身影便宛如在眼前重現。

談及父親離世的最後時光，楊采妮忍不住眼眶泛紅、語帶哽咽。然而比起病痛折磨，她內心更多了一份釋懷與平靜，欣慰父親在至親守候下尊嚴地壽終正寢。她深信生命最後的停頓是上天賜予彼此的告別禮物，在父親彌留之際，全家人陪伴他梳理牽掛、做好心理準備，直至彼此圓滿放手。

楊采妮（前）懷念小時候和爸爸（後）相處的時光。（ IG@charlieyoung_523)