《戲說台灣》林姿言古裝撞樣BIGBANG大聲　對比圖瘋傳近150萬瀏覽

台灣長壽劇《戲說台灣》女演員林姿言，近日因在古裝單元中的扮相，被指神似韓國人氣男團BIGBANG成員大聲（姜大聲/Daesung）。有網民將二人製作成對比圖並上傳至Threads等社交平台後，隨即錄得近150萬次瀏覽，在網絡瘋傳。林姿言本人其後展現高EQ，親自留言幽默「認親」，笑稱觀眾「看一個角色能同時看到兩個人，這種事情已經是太賺了吧（相當划算）」。



台灣長壽劇《戲說台灣》女演員林姿言，近日因在古裝單元中的扮相，被指神似韓國人氣男團BIGBANG成員大聲。（《戲說台灣》劇照）

台灣長壽劇《戲說台灣》女演員林姿言，近日因在古裝單元中的扮相，被指神似韓國人氣男團BIGBANG成員大聲。圖為姜大聲。（IG@d_lable_official）

林姿言古裝扮相掀熱話 神還原韓國偶像姜大聲

事件緣於三立電視台的長壽劇集《戲說台灣》近日播出最新單元「地母娘娘賜蛋善惡報」，林姿言在劇中梳起傳統古裝髮型演繹「阿桂嬸」一角。眼利的觀眾在追劇時，意外發現她的五官神韻竟與韓國男星大聲有近乎99%的相似度。更有網民將二人製作成對比圖並上傳至Threads等社交平台，這個「跨界撞樣」的對比畫面曝光後，在網絡掀起熱烈討論，帖文更火速累積近150萬次瀏覽量。

林姿言在劇中梳起傳統古裝髮型演繹「阿桂嬸」一角。（《戲說台灣》劇照）

有眼利的觀眾在追劇時，意外發現林姿言的五官神韻竟與韓國男星大聲有近乎99%的相似度。（IG@d_lable_official）

林姿言展現高EQ幽默「認親」

不少網民在對比圖留言區表示「一旦看出相似就回不去了」、「不能說很像，只能說一模一樣」。台灣傳媒《鏡週刊》報道指出，有網民開玩笑，懷疑林姿言是否有偷偷客串BIGBANG的演唱會，林姿言則自嘲「吼，票那麼難買我根本混不進去」，並透露從國中起，就有人說大聲是她「沒有血緣關係的哥哥」，互動相當搞笑。

不能說很像，只能說一模一樣 網民留言

有網民開玩笑，懷疑林姿言是否有偷偷客串BIGBANG的演唱會。（IG@pekolin_26）

網民開玩笑，懷疑林姿言是否有偷偷客串BIGBANG的演唱會，林姿言則自嘲「票太難買根本混不進去」。圖為姜大聲。（IG@d_lable_official）

事實上，這並非林姿言首次引起關注。她本身具備中、台、英三語能力，曾在電影《陽光女子合唱團》中飾演女獄警，當時已有小部分觀眾發現她神似大聲。今次她的古裝造型，令兩人的相似感更突出，這位正累積作品的新生代演員，人氣亦隨之急升。

林姿言在劇中梳起傳統古裝髮型演繹「阿桂嬸」一角。（《戲說台灣》劇照）