BIGBANG新加坡演唱會遇極端霧霾　主辦方急發預警設急救站

韓國天團BIGBANG的《2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS》世界巡迴演唱會新加坡站，原定於本週末（10月17日及18日）假國家體育場（National Stadium）隆重舉行。然而，印尼持續逾月的森林大火引發跨境霧霾，濃煙隨季候風飄散，導致新加坡全境連日灰濛濛一片。



BIGBANG(IG@bigbang_2xx6)

BIGBANG的《2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS》世界巡迴演唱會新加坡站本週末舉行。（IG@bigbang_2xx6）

主辦方連發兩次霧霾通告

根據新加坡國家環境局（NEA）最新數據，全國空氣污染指數（PSI）已突破200大關，正式進入「非常不健康」水平。當局早前已發出健康警報並為民眾備妥N95口罩，而數萬名「VIP」（BIGBANG粉絲稱號）對於大型演唱會能否順利舉行以及現場呼吸健康問題深表關切，令活動安排成為全城焦點。

受印尼山火影響，BIGBANG演唱會場館所在的中部地區空氣污染指數（PSI）已飆升至225的「非常不健康」水平。（新加坡國家環境局（NEA）官網）

面對嚴峻的空氣質素考驗，演唱會主辦方之一AEG Presents Asia迅速於社交平台先後發布兩次「Haze Advisory」（霧霾預警），重申「粉絲的安全與健康是首要任務」。在首階段預警中，主辦方呼籲入場觀眾出發前密切留意最新空氣報告、考慮佩戴口罩、多補充水分、減少在戶外逗留時間，並攜帶個人常備藥物。然而，隨著10月16日下午新加坡中部地區（場館所屬區域）的PSI指數進一步攀升至213的高位，主辦方隨即緊急更新健康指引，明確指出當前24小時PSI正處於「非常不健康」範疇，全面提高戒備級別。

演唱會主辦方之一AEG Presents Asia迅速於社交平台發布「Haze Advisory」（霧霾預警）。（IG＠aegpresentsasia）

迅速應對獲粉絲激讚貼心

為全方位保障入場粉絲的身體狀況，主辦方宣布在場館內全面落實應急物資支援，包括增設免費飲水站、提供應急口罩以及設立現場急救站，並呼籲有需要的觀眾隨時向工作人員求助；若於場內感到任何呼吸道或身體不適，應立即尋求醫療協助。主辦方迅速、透明且負責的危機處理機制贏得廣大歌迷一致讚賞，認為安排周到且極具責任感，讓大家在嚴峻的天氣挑戰下，依然能更安心地投入期待已久的音樂盛會。

主辦方宣佈設立現場急救站，提供應急物資支援。（IG＠aegpresentsasia）