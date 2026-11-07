璀璨之城丨果凍唇太靚引網民開Po詢問　陳瀅畫圖親解：要搽足5支

無綫電視（TVB）話題劇《璀璨之城》播出後掀起追劇熱潮，除了豪門恩怨劇情，女主角陳瀅（Jeannie）在劇中的妝容更意外成為全網美妝焦點。日前有網民在社交平台截圖發問劇中陳瀅的唇膏型號，沒想到竟成功引出陳瀅本尊親自現身解答。



陳瀅與陳曉華顏值出眾。(節目截圖)

陳瀅陳曉華上演女女戀。(節目截圖)

陳瀅唇妝竟搶過豪門恩怨

事緣有觀眾在社交平台Threads上載一張電視畫面截圖，鏡頭以超近距離特寫陳瀅的側臉與唇妝，水光透亮的玫瑰唇色相當搶眼，令網民忍不住詢問：「有冇人知佢呢隻係咩唇膏？」

網民截圖急問陳瀅唇膏型號。（Threads截圖）

沒想到此言引起大批網民共鳴：

「笑死，我哋睇親，我媽咪都會問我佢用咩唇膏😂」

「終於有人問咗我想知嘅嘢！」

「個妝勁靚，皮膚都好靚。」

「完全無唇紋！」



不少劇迷紛紛留言直呼心聲。（Threads截圖）

陳瀅親回「靈魂彩虹圖」：每次補嘴都畀同事笑

面對網民排山倒海的查詢，陳瀅大方親自解密。令人捧腹的是，她特意用手機塗鴉畫了一張五顏六色的「嘴唇分層剖析圖」，將唇峰、唇線、唇部外圍與內側分別塗上不同顏色，詳細對應她所使用的化妝品。

陳瀅親自現身留言區解答。（Threads截圖）

根據陳瀅公開的手繪圖解，她的唇妝步驟極度講究層次與立體感：

第1步｜打底保濕：DHC 橄欖護唇膏（Lip Cream）

作為打底步驟，先為雙唇深層滋潤撫平唇紋，為後續上妝打好水潤基底。

第2步｜修飾唇形輪廓：Charlotte Tilbury Lip Cheat 唇線筆（色號：Pillow Talk）

主要用在唇峰邊緣與嘴角外緣，勾勒自然立體的唇形陰影，營造滿豐唇感。

第3步｜中央底色鋪陳：CHANEL Rouge Coco Flash（色號：90 Jour）

經典熱門的肉桂玫瑰奶茶色，薄塗於嘴唇內側大面積區域，提供顯白溫柔的血色感。

第4步｜唇心加深咬唇效果：fresh 澄糖豐盈修護唇膏

重點點綴於唇部正中央咬唇位置，增添莓果色澤與漸變層次感。

第5步｜外緣水光融合：Clinique（倩碧）Pop Lip Gloss / Oil

點綴於唇部邊緣與唇峰反光處，帶來水潤透亮的「果凍嘟嘟唇」琉璃光澤，同時模糊邊界。



陳瀅更幽默寫道：「希望你哋睇得明！我每次補嘴都畀同事笑我搽咁多嘢😆」。原來電視前那抹看似隨性的自然果凍唇，背後足足經過了5支產品的精雕細琢。這份「美妝博主級」的極致清單曝光後，不少網民看傻眼，紛紛留言笑稱「4隻色但5支唔同款，女人化妝真係唔容易，身為男人完全睇唔明」、「一個唇咁多支，果然懶人做唔到靚女」。