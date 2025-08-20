「金牌監製」于正曾不滿一線女星挖牆腳行為　公開透露已和解

在內地有「金牌監製」之稱的于正，曾捧紅不少大明星，好像楊冪、趙麗穎、陳曉、吳謹言等，同時製作的古裝劇幾乎都大受歡迎有口碑。而他過去就傳出曾同合作過的林心如不和，近日卻在綜藝節目《宮廚尚食》中大方回應這段傳聞，透露二人目前已和好如初了。

于正有「金牌製作人」的稱號 。（于正微博圖片）

當年于正曾公開表示：「我最討厭所有扮演『白蓮花』，其實是『麻辣燙』（表面溫順，內裡複雜)的人。」表明非常討厭這位台灣女明星，更直言：「過氣了，然後我又把她做紅了。」當時，他雖然沒有指名道姓，但引起不少網民猜測直指就是林心如。

正因為他這一番說話就傳出與林心如不和，而林心如事後被媒體問到這件事時，她就完全毫不客氣地反擊：「我覺得是個男人的話，就應該站出來把話說清楚。」

林心如憑竇漪房一角再次翻紅。（微博圖片）

林心如之後製作劇集《傾世皇妃》大受歡迎。（微博圖片）

而于正與林心如傳出不和的緣由是在2010年，他與對方合作拍攝劇集《美人心計》大受歡迎，林心如憑竇漪房一角翻紅。但在2011年時，林心如創立的工作室就推出古裝大劇《傾世皇妃》同樣地紅遍大江南北，而于正就認為對方根本是「挖牆腳」，用了他的團隊拍攝《傾》劇，所以引起了不和。

于正表示已和林心如和解了。（微博圖片）

萬萬沒想到，已有多年沒有互動的他們，原來已經和解了，于正在節目中透露：「因為我們拍了《美人心計》，然後拍完《美人心計》之後呢，她就用了我的團隊拍了《傾世皇妃》，我那個時候比較小氣，比較年輕，我就說她麻辣燙，其實就開玩笑了。但我們後來挺好，（所以你們和好了嗎？）她有拿着朋友的手機，喝着酒跟我說『《延禧攻略》好好看，下次要再合作。』」