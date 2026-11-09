馬天宇自爆坎坷身世：5歲喪母窮到挖糞坑　因張萌一句話絕交十年

內地男星馬天宇近日在真人騷節目《後會友期》中，首度與女星張萌正面對話，解開長達十年的斷聯心結。昔日私交甚篤的兩人，當年僅因女方一句隨口說出的玩笑氣話，馬天宇便單方面徹底將對方「刪除好友」（unfriend）。在外界眼中，平時待人親切溫和、性格隨和的馬天宇，竟會在微小人際摩擦中展現出如此決絕的一面，讓人頗感意外。



馬天宇這種帶有「迴避傾向」的待人模式，源自極度坎坷的成長經歷，他在《後會友期》中自爆身世：5歲時母親輕生離世，而那些致命的安眠藥，竟是由年少無知的他購買，喪母後父親因債離家出逃、少年時期為糊口被迫輟學，要靠挖糞坑賺錢。正是這段提早嚐盡生死與離散的窮困歲月，讓他在面對潛在的情感傷害時，習慣性地在關係生變前，先一步推開他人，以防再次承受被丟下的失落。



節目中，張萌也吐露了自己的苦處，以及她最不爽馬天宇繞過自己，直接跟她的丈夫聯絡，而兩人解開心結後，互相道歉擁抱，曾經斷開的友誼，終於能重新連接上。



內地男星馬天宇近日在真人騷節目《後會友期》中，首度與女星張萌正面對話，解開長達十年的斷聯心結。（微博@馬天宇）

馬天宇與張萌昔日私交甚篤，當年僅因女方一句隨口說出的玩笑氣話，馬天宇便單方面徹底將對方「刪除好友」。（網上圖片）

一句氣話十年斷聯 馬天宇張萌《後會友期》破冰首揭封鎖內幕

在真人騷節目《後會友期》中，馬天宇與張萌複述了當年的情況。當張萌轉型為製片人後，曾邀請馬天宇參演劇集，但此前兩人因旗下藝人轉述誤會，已在微博互取關注埋下心結，而馬天宇因父親身體不佳、劇本不合適而婉拒，張萌氣憤撂下一句「那以後我的戲你都別來」。馬天宇一氣之下從微信（WeChat）好友名單中將張萌刪除，連同其姐姐等家人也一併刪除張萌的聯繫方式。

在真人騷節目《後會友期》中，馬天宇與張萌重述了當年的情形。（《後會友期》畫面截圖）

張萌邀請馬天宇拍戲時被拒，氣憤撂下一句「那以後我的戲你都別來」，馬天宇一氣之下刪除了她的微信好友（WeChat）。（《後會友期》畫面截圖）

那以後我的戲你都別來。 張萌當年對馬天宇說的氣話

事後馬天宇雖想道歉，卻因害怕直面衝突而繞過張萌，便私下向其丈夫，即耀客傳媒創始人呂超致歉，反而觸及張萌渴望以獨立製片人立足的尊嚴底線，令張萌深感自己被視為「做不了主的附屬品」而更加憤怒，兩人就此斷聯十年。

事後馬天宇雖想道歉，卻因害怕直面衝突而繞過張萌、私下向其丈夫呂超致歉，反而觸及張萌渴望以獨立製片人立足的尊嚴底線。（《後會友期》畫面截圖）

馬天宇的行為觸及張萌渴望以獨立製片人立足的尊嚴底線，令張萌深感自己被視為「做不了主的附屬品」而更加憤怒。（微博@新浪娛樂影片截圖）

馬天宇的行為觸及張萌渴望以獨立製片人立足的尊嚴底線，令張萌深感自己被視為「做不了主的附屬品」而更加憤怒，兩人就此斷聯十年。（《後會友期》畫面截圖）

面對張萌當面的不解與委屈，馬天宇在節目中神情平靜卻顯得深沉，首次說出了內心深處的顧忌。他對鏡頭坦言：「就是你從小在這麼一個環境裡長大，控制慾強的女人對於我來說，會有陰影……」言談間透露出對壓迫感與情緒強勢的深層恐懼。

張萌聽到馬天宇的說法後，顯得不解與委屈，馬天宇在節目中神情平靜卻顯得深沉，首次說出了內心深處的顧忌。（《後會友期》畫面截圖）

馬天宇坦言：「就是你從小在這麼一個環境裡長大，控制慾強的女人對於我來說，會有陰影……」言談間透露出對壓迫感與情緒強勢的深層恐懼。（《後會友期》畫面截圖）

馬天宇坦言：「就是你從小在這麼一個環境裡長大，控制慾強的女人對於我來說，會有陰影……」言談間透露出對壓迫感與情緒強勢的深層恐懼。（《後會友期》畫面截圖）

馬天宇平日待人極為溫和體貼，一旦感受到強勢掌控便會本能退縮、主動按下終止鍵。直至兩人在戶外山景前並肩而坐時，馬天宇望向遠方坦承：「我沒有辦法站在她的那個視角」，點出當時彼此立場與感受的鴻溝。

馬天宇望向遠方坦承：「我沒有辦法站在她的那個視角」，點出當時彼此立場與感受的鴻溝。（微博@新浪娛樂影片截圖）

在平靜聆聽對方的解釋後，兩人在懸崖小屋相擁釋懷、互道一聲遲來的「對不起」。（《後會友期》畫面截圖）

在平靜聆聽對方的解釋後，兩人在懸崖小屋相擁釋懷、互道一聲遲來的「對不起」，並口頭約定在節目錄影結束後重新加回好友。這場因性格碰撞而歷經十年的斷聯，既為昔日誤解畫上釋懷句號，亦將視線引向了他長大後極度封閉、習慣先推開別人的生存之道。

在平靜聆聽對方的解釋後，兩人在懸崖小屋相擁釋懷、互道一聲遲來的「對不起」。（微博@新浪娛樂影片截圖）

馬天宇一旦認為對方的言辭或態度展現出強勢掌控的苗頭，便會瞬間觸發他內心的防禦雷達，透過主動按下終止鍵，來逃避可能面臨的受制與傷害。（微博@馬天宇）

就是你從小在這麼一個環境裡長大，控制慾強的女人對於我來說，會有陰影。 馬天宇坦言

家中女性嚴苛壓抑！5歲中秋喪母留存零錢成半生烙印

馬天宇這種對控制型人格的極度敏感，正是原生家庭留下的烙印。他在節目中自述，家中三代女性「控制慾極強」，他「從小沒有什麼話語權」，對此感到恐怖並留下陰影。

馬天宇對控制型人格的極度敏感，正是原生家庭留下的烙印。（《後會友期》畫面截圖）

回想5歲那年的中秋節，身患重病的母親給了他一些錢去買藥，年幼無知的馬天宇根本不知道，那是母親用來尋短見的藥物，甚至還用找零的零錢興高采烈買了一顆朱古力吃。當晚母親服藥時，亦順手給了毫不知情的他一同吃下安眠藥，隨後摟着他入睡。

馬天宇5歲時，身患重病的母親給了他一些錢去買藥，那是母親用來尋短見的藥物，但年幼的馬天宇不知道，甚至還用找零的零錢興高采烈買了一顆朱古力吃。（微博@馬天宇）

翌日清晨，所幸他或因體質較抗藥，抑或安眠藥劑量未足以致命，他因而僥倖活下來，但母親卻不幸離世。當年用買藥剩下的零錢所買的那顆朱古力，自此成了他背負大半生的自責傷痛。

馬天宇當年用買藥剩下的零錢所買的那顆朱古力，自此成了他背負大半生的自責傷痛。（微博@馬天宇）

母親離世後噩運並未完結，父親因欠下巨額債務而離家出逃，將他和兩名姐姐留給年邁貧困的祖父母撫養。在赤貧與高壓的生存困境下，家中掌舵的女性長輩性格雷厲風行，日常管教嚴厲且苛責，令他自小要在動輒得咎的窒息氛圍中長大，因而對掌控型的相處模式格外抗拒。

母親離世後，父親因欠下巨額債務而離家出逃，將他和兩名姐姐留給年邁貧困的祖父母撫養。（微博@馬天宇）

貧困輟學挑糞坑謀生！至親病逝隻身北漂打拚

失去父母的庇蔭後，馬天宇的少年時代就要承受生活的苦澀與重壓，因家中一貧如洗，他求學時連兩三元人民幣（按當時物價計，足以繳付基層學校雜費）的雜費都交不起，最終被迫輟學，年紀尚小便要在村內幫忙耕作，甚至挖糞坑以補貼家用。然而生活並未放過這個苦難家庭，不久後，連最疼愛他的祖父亦因病離世。

馬天宇在求學時期連兩三元人民幣的雜費都交不起，最終被迫輟學，年紀尚小便要在村內幫忙耕作，甚至挖糞坑以補貼家用。（網上圖片）

十多歲時，馬天宇拿着僅有的微薄積蓄隻身前往北京打工，做過餐廳侍應（傳菜端盤）、做過雜工，飽經磨礪後才透過選秀節目《加油！好男兒》逆轉命運。幼年接連承受生存重壓與被動遺棄，讓馬天宇養成了本能的保護色：他渴望溫暖與尊重，但對「強勢與指責」極其敏感；一旦感到壓迫，便會帶着些許迴避的心態抽身離開，用主動推開來捍衛自己脆弱的安全感。

馬天宇十多歲時，揣著僅有的微薄積蓄隻身前往北京打工，做過餐廳侍應（傳菜端盤）、做過雜工，飽經磨礪後才透過選秀節目《加油！好男兒》逆轉命運。（網上圖片）