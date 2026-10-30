林依晨迎44歲生日　真人騷談經痛超圈粉　長年遠距離婚姻自有一套

44歲「零負評女神」林依晨10月29日迎來生日，她在IG分享慶生照片，身穿黑色透膚連身裙，手捧寫有「Happy Birthday」的甜點盤，對著鏡頭露出招牌甜笑，優雅又帶點少女感，完全看不出已經44歲。貼文曝光後，隋棠、曾之喬等演藝圈好友也紛紛留言送上祝福。



林依晨生日當天感性寫下：

謝謝大家的祝福，今天生日既平淡又幸福，把我的願望也分享給你們。

除了收到滿滿祝福，她也在限時動態分享品牌送上的粉嫩花束，看見紫色、粉色花朵交織的浪漫花禮，開心直呼：「謝謝，好美的花。」近期忙著錄製真人騷，如今工作告一段落，也終於能好好陪伴家人。

林依晨迎來44歲生日。（Instagram@linyichen.ariellin）

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林依晨2014年與老公林于超結婚，育有5歲女兒「小小林」及1歲多兒子「小帥林」。由於林于超長期在美國工作，夫妻經常分隔兩地，聚少離多的生活偶爾引發外界對婚姻狀況的揣測，不過林依晨始終低調處理私生活。

她近期參與真人騷《花兒與少年8》，在異國旅行中的表現十分自然，尤其購物方式還曾登上微博熱搜。當其他成員在國外市集忙著比價、與店家講價時，林依晨看中喜歡的商品，確認品質後便直接買下，沒有討價還價的習慣。她也展現環保、重視實用的一面，私下生活相當簡樸。

節目中，林依晨不只展現語言能力，待人處事的高情商也令人印象深刻。她與周冬雨互動自然，聊天話題毫無禁忌，甚至大方談起經痛問題，也分享自己的養生觀念，真實不做作的模樣成為節目亮點。

生日之際，林依晨還傳來好消息。新加坡國際華語電影金獅大賞近日公布第2屆入圍名單，她憑藉電影《深度安靜》入圍最佳女主角，台灣演員陳意涵也以「陽光女子合唱團」獲得同項提名。從真人騷展現生活魅力，到電影演出獲得肯定，林依晨44歲生日可說是工作、生活都有好消息。

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