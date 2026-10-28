醫學真人騷實習生盲猜腫瘤　offer8停更上熱搜　官媒斥臨床非秀場

內地一檔真人騷《令人心動的offer》第八季（醫學生季）自10月21日開播以來爭議不斷，今天（10月28日）中午12點，節目未按原定排期更新，引發熱議。節目中實習生在考核中「盲猜」腫瘤診斷、聲稱讀博期間不上臨床，以及提出替患者墊付醫藥費等言行，遭輿論批評將綜藝流量凌駕於醫學專業與嚴謹性之上。官媒《人民日報》曾發表評論文章稱，臨床不是秀場，醫學容不得「盲猜」。



《令人心動的offer8》。（南方都市報）

《令人心動的offer》是一檔職場觀察類真人騷綜藝節目。在第八季醫學生季中，實習生進入南方醫院三大科室開展臨床實習與考核，競爭南方醫院的正式錄用機會。

《令人心動的offer8》。（南方都市報）

該節目10月21日開播，10月28日中午12點，節目卻未按原定排期更新。話題「令人心動的offer8 停更」登上微博熱搜引發熱議。有網民懷疑，暫緩播出可能與該節目近期的各種爭議有關：「節目組肯定想要有爭議，這樣才能有話題，只是萬萬沒想到爭議那麼大，又是在醫療領域。」「他拿醫學這麼嚴謹的這個東西拿來當流量了，屬實不合適啊。」

飽受爭議

這檔真人騷開播起便飽受爭議，節目中，實習生李子祺表示自己是「專碩專博」，但自己「博士期間不上臨床」，被質疑學術造假。校方後期澄清，李子祺博士期間不參加臨床工作的說法，是表達不當造成的誤解。除此之外，李子祺還曾在讀片考核中，脫口而出「盲猜是顱咽管瘤」，被帶教老師當場提醒，診斷絕不能靠盲猜。

實習生李子祺表示自己是「專碩專博」，但自己「博士期間不上臨床」。（截圖）

同時，節目中還有實習生表示，可以「幫患者墊錢」，該言論也引發不少批判。有觀眾認為，這種做法非長久之計，在現實情況下可能會引起醫患對立。

此外，節目對實習生履歷中「參與四級手術」「發表多篇SCI論文（科學引文索引）」等標籤的渲染，也被質疑拔高了醫學生的實際角色。

李子祺還曾在讀片考核中，卻脫口而出「盲猜是顱咽管瘤」。（截圖）

另一位實習生「表示可以幫患者墊錢」。

醫生發聲：希望醫學節目關注普通人的艱難

浙江大學醫學院附屬第四醫院胸外科主任醫師陳成在「醫學界」公眾號撰文，他指出，真正值得反思的是，為什麼節目如此熱衷於展示少數人的光環，卻很少關注更多普通醫學生的處境。鏡頭可以選擇拍攝誰，但不應該讓公眾誤以為，鏡頭裏的人就是整個醫學行業。

他表示，希望醫學節目不僅能展示光鮮，也能呈現真實；不僅能讚美優秀者的理想，也能關注普通人的艱難……一個行業真正的溫度，不只在於它能培養出多少耀眼的人才，也在於它如何對待那些默默無聞的普通人。

南方醫院。（截圖）

官媒評價：綜藝感不能凌駕於專業之上

《人民日報》10月22日發表評論文章《臨床不是秀場，醫學容不得「盲猜」》稱，當節目把綜藝感凌駕於專業性之上，它生產的就不再是對醫學的理解，而是一場精心包裝的錯覺。同樣經不起推敲的，是「四級手術」的光環。它是高風險、高難度的手術類別，培養階段的年輕人「參與」，通常是團隊中的助手角色。節目若把「參與」模糊成個人高光，把團隊分工剪成獨角戲，既誤導觀眾，也消解了手術台上那份責任。

爭議還在於，節目烘托放大了「論文為王」的醫生評價導向。鏡頭偏愛高學歷、高論文產出，臨床靠的卻是笨功夫。把臨床輪轉輕描淡寫，只會製造「醫生可以速成」的錯覺。節目的流量考量可以有，但不能突破醫學的底線。

《令人心動的offer8》。（截圖）

《南方都市報》則評論事件指，專業人士要為自己的表達負責，節目製作方也應對內容呈現負責。在涉及生命健康的問題上，專業邊界不能含糊。醫生願意講、平台認真管、製作方把好關，醫學傳播才能真正幫公眾理解醫學，而不是只留下幾個徒增爭議的話題。