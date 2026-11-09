楊洋緋聞女友喬欣傳嫁入百億地產豪門　息影4年「美國秘密產子」

女星喬欣憑藉《歡樂頌》中「關關」一角打開知名度，跟楊洋傳過一段緋聞，過去曾遭助理「鄭凱丹」踢爆，楊洋在2018年到2019年間秘戀喬欣，近年喬欣逐漸淡出演藝圈4年多，但是感情生活依舊受到外界關注。近日網路再度瘋傳她已在美國生子的消息，引發熱議，對此，喬欣暫時沒有回應。



喬欣爆秘婚富二代 消失螢光幕4年再傳生子

喬欣與富商賴柏霖的戀情早已多次成為話題。2023年7月，兩人被拍到同遊日本，戀情隨之曝光，當時還傳出已領證結婚的消息。2024年10月，又有媒體報導指出，喬欣早在2023年就已嫁入豪門，男方為鴻榮源集團賴海民的次子賴柏霖。同年底更傳出兩人在廣東潮汕老家舉辦低調婚宴，僅邀請親友出席，不過雙方始終沒有正式公開婚訊。婚後兩人也多次被網友偶遇出遊。

喬欣與富商賴柏霖2023年傳出結婚，逐漸淡出演藝圈4年多，近日網路再度瘋傳她已在美國生子的消息。（微博＠喬欣工作室）

喬欣出演《歡樂頌》中「關關」一角出名，曾與楊洋傳過緋聞：

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位居深圳的頂級房地產豪門，賴柏霖是鴻榮源的二公子，父親就是鴻榮源創始人賴海民，2023年，他以500億元人民幣身價，位列胡潤百富榜第79位。

由於喬欣近年鮮少公開露面，過去幾次被拍到穿著寬鬆衣物、旅遊照片中小腹微凸，都曾引發懷孕猜測，工作室甚至以「飯後脹氣」、「吃撐了」幽默回應。此次再傳出赴美生子的消息，經紀公司暫時沒有回應。

喬欣的爸爸是中國哈爾濱富商，據傳她住在上海要價13億的豪宅「佘山莊園」，喬欣出道以後拍過很多戲，與趙又廷合作的《平凡的榮耀》口碑不俗。2022年拍完最後一部戲後，喬欣大幅減少演藝工作，2024年在深圳成立影視公司，持股99％並擔任經理、董事，逐步將事業重心轉向幕後。對於復出，她曾表示並不排斥，只是不想為了拍戲而拍戲，如今選擇以自己的步調享受生活。

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