王源鎮江生日專場遇暴雨！熱氣球被迫取消　王源哽咽道歉惹哭歌迷

內地人氣男歌手王源於11月7日晚，在江蘇鎮江體育會展中心舉行個人巡唱生日專場，迎來26歲生日前夕（25歲最後一夜）。然而演出期間突遇狂風大雨，原定熱氣球升空環節因安全考量被迫取消。當現場大螢幕播放生日祝福，近2.8萬名歌迷冒雨齊聲合唱生日歌後，工作人員隨即上台為他戴上生日皇冠，豈料王源戴上皇冠後的首個反應並非慶祝，而是當場自責哽咽，渾身濕透地反覆向歌迷致歉，全場觀眾隨即高呼安慰，令他含淚稱「今天我是全世界最幸福的人」。



內地人氣男歌手王源於11月7日晚，在江蘇鎮江體育會展中心舉行個人巡唱生日專場，迎來其25歲的最後一夜。（微博＠王源RoyWang工作室）

克服恐高彩排熱氣球 輾轉多城僅鎮江獲批升空

王源為帶給歌迷難忘的生日驚喜，演唱會團隊早於數月前便展開籌備，輾轉向多個城市提交申請，最終僅得鎮江當局批准其熱氣球升空方案。主辦單位更特別制訂從Plan A到Plan G共七套應變方案，本身嚴重畏高的王源，在彩排期間亦克服心理恐懼，多次親自登上熱氣球升空試唱。

王源演唱會團隊早於數月前便展開籌備，最終僅得鎮江當局批准其熱氣球升空方案。（微博＠TFBOYS-王源）

本身嚴重恐高的王源在彩排期間，多次親自登上熱氣球升空試唱。（微博＠王源RoyWang工作室紀錄片截圖）

王源在彩排期間亦克服心理恐懼，多次親自登上熱氣球升空試唱。（微博＠王源RoyWang工作室紀錄片截圖）

強陣風暴雨突襲鎮江致驚喜落空

然而開場前夕氣象監測顯示，演出途中將出現強陣風及持續降雨，出於高空升降與現場安全考量，主辦單位最終在開場前發布通知叫停熱氣球環節。據網民流傳現場片段顯示，原定安排的花車巡場與無人機燈光匯演亦全數因惡劣天氣被迫擱置，多項視覺驚喜無奈落空。

王源演出途中將出現強陣風及持續降雨，出於高空升降與現場安全考量，熱氣球環節被叫停。（微博＠王源RoyWang工作室）

主辦單位最終在開場前發布通知叫停熱氣球環節。（微博＠王源RoyWang工作室）

據網民流傳現場片段顯示，原定安排的花車巡場與無人機燈光匯演亦全數因惡劣天氣被迫擱置。（網上圖片）

全場合唱生日歌 王源自責哽咽

在生日驚喜環節中，大螢幕播放生日祝福，全場歌迷在風雨中自發高唱《生日快樂》。當工作人員為王源戴上生日皇冠後，他第一反應不是欣喜慶祝，而是在雨中不斷向歌迷道歉，台上渾身濕透的他，更哽咽自責地解釋「熱氣球沒有飛起來，還讓大家陪我淋雨」。

在生日驚喜環節中，大螢幕播放生日祝福，全場歌迷在風雨中自發高唱《生日快樂》。（微博＠王源RoyWang工作室）

王源第一反應不是欣喜慶祝，而是在雨中不斷向歌迷道歉，「熱氣球沒有飛起來，還讓大家陪我淋雨」。（微博＠王源RoyWang工作室）

台下觀眾見狀隨即齊聲高呼「別哭」與「生日快樂」為其打氣。為彌補現場缺憾，他在唱畢預定壓軸歌曲《驕傲》後，臨時決定加唱一曲《穿過寒冬擁抱你》，坦言這是自己記憶中最難忘且深刻的生日之夜。

台下觀眾見狀隨即齊聲高呼「別哭」與「生日快樂」為其打氣。（微博＠王源RoyWang工作室）

王源臨時決定加唱一曲《穿過寒冬擁抱你》，坦言這是自己記憶中最難忘且深刻的生日之夜。（微博＠王源RoyWang工作室）

新歌首唱 踏入26歲發文安撫粉絲

當晚王源首度公開演唱全新單曲《管他的公路盡頭》，歌詞中一句「就算雨再大，海市蜃樓的溫柔」巧妙呼應了現場的風雨交加，王源隨後在台上宣布該曲於翌日（11月8日生日當天）以單曲形式推出。

《管他的公路盡頭》歌詞中一句「就算雨再大，海市蜃樓的溫柔」巧妙呼應了現場的風雨交加。（網上圖片）

王源隨後在台上宣布《管他的公路盡頭》於翌日（11月8日生日當天）以單曲形式正式推出。（微博＠王源RoyWang工作室）

踏入26歲後，王源在社交平台發布首篇發文安撫歌迷情緒，寫道：「我們都不要再悲傷囉。」不少網民與歌迷紛紛留言「不用覺得虧欠，見面本身已是禮物」，認為極端天氣非藝人所能左右，讚揚這場雨夜中的「彼此珍視」正是全晚最真摯動人的畫面。

王源在社交平台發布首篇發文安撫歌迷情緒，寫道：「我們都不要再悲傷囉。」（微博＠TFBOYS-王源）

踏入26歲後，王源在社交平台發布首篇發文安撫歌迷情緒。（微博＠TFBOYS-王源）