《折月亮》定檔！林一搭盧昱曉演聽障社恐妹　追劇時間角色一文看

由林一與盧昱曉領銜主演的內地青春都市愛情劇《折月亮》，於11月5日起在串流平台愛奇藝獨家上線，並在電視台江蘇衛視同步首播。劇集改編自作家竹已同名小說，與《偷偷藏不住》（主演：趙露思、陳哲遠）、《難哄》（主演：白敬亭、章若楠）合稱「南蕪三部曲」。全劇講述左耳伴有輕度聽力障礙，且患有社交恐懼症的內向少女雲厘（盧昱曉飾），與背負心理創傷的天才高材生傅識則（林一飾），歷經從VR（虛擬實境）體驗館重逢、大膽追愛、遺憾分手，再到跨國破鏡重圓的極致治癒故事。



由林一與盧昱曉領銜主演的青春都市愛情劇《折月亮》，於11月5日起在串流平台愛奇藝獨家上線，並在電視台江蘇衛視同步首播。（微博@折月亮官微）

《折月亮》追劇時間

《折月亮》全劇共27集，將於11月5日起在串流平台愛奇藝獨家上線，同時登陸江蘇衛視，於每晚7時半黃金時段「幸福劇場」同步首播。開播消息公布後，兩大平台預約人數迅速突破百萬，被業界視為第四季度的種子頭部熱門劇。

《折月亮》全劇共27集，將於11月5日起在串流平台愛奇藝獨家上線，同時登陸江蘇衛視，於每晚7時半黃金時段「幸福劇場」同步首播。（微博@折月亮官微）

《折月亮》開播消息公布後，預約人數迅速突破百萬，被業界視為第四季度的黑馬熱門劇。（微博@折月亮官微）

《折月亮》劇情大綱

《折月亮》背景設於虛構城市「南蕪」，與內地知名作家竹已的現象級IP《偷偷藏不住》《難哄》共享同一世界觀。女主角雲厘（盧昱曉飾）性格內向且伴有社交恐懼，為了向父親證明自己可以獨立，而報讀南蕪碩士課程。她以影片創作者身份參與VR體驗館活動時，意外重遇高中時期的「白月光」（心中珍藏的理想對象）傅識則（林一飾）。

《折月亮》背景設於虛構城市「南蕪」，與內地知名作家竹已的現象級IP《偷偷藏不住》《難哄》共享同一世界觀。（微博@折月亮官微）

雲厘（盧昱曉飾）意外重遇高中時期的「白月光」（心中珍藏的理想對象）傅識則（林一飾）。（微博@折月亮官微預告片截圖）

面對心中所愛，雲厘毅然打破社恐心魔主動出擊，隨後兩人相知相戀。然而因生活觀念出現分歧，兩人又無奈分開，雲厘選擇遠赴海外深造，而傅識則在痛苦中自我救贖，突破科研瓶頸。待雲厘學成歸國，傅識則便展開熱烈追求以挽回摯愛，兩人最終破鏡重圓。

雲厘毅然打破社恐心魔主動出擊，兩人隨後相知相戀。（微博@折月亮官微預告片截圖）

雲厘學成歸國，傅識則便展開熱烈追求以挽回摯愛，兩人最終破鏡重圓。（微博@折月亮官微預告片截圖）

雲厘與傅識則兩人相知相戀，然而因生活觀念出現分歧，又無奈分開。（微博@折月亮官微）

《折月亮》演員介紹

林一飾傅識則

15歲跳級入學的天才神童，曾摘下南蕪市理科高考狀元。傅識則外表高冷疏離、不苟言笑，實則長年背負著摯友驟逝的巨大自責與創傷。他在感情中從最初的被動承受，到學會正視內心、主動挽回真愛，展現出極具層次的人格成長。

林一飾傅識則，15歲跳級入學的天才神童，曾摘下南蕪市理科高考狀元。（微博@折月亮官微）

傅識則外表高冷疏離、不苟言笑，實則長年背負著摯友驟逝的巨大自責與創傷。（微博@折月亮官微預告片截圖）

盧昱曉飾雲厘

看似膽怯孤僻的社恐女孩，在鏡頭前卻是才華洋溢的影片創作者。雲厘重遇高中時的「白月光」傅識則後一改怯懦、主動出擊，是整段彼此共同奔赴的情感破冰者，其後遠赴海外深造並學成歸來，成為兩人情感發展的重要轉折。

盧昱曉飾雲厘，看似膽怯孤僻的社恐女孩，在鏡頭前卻是才華洋溢的影片創作者。（微博@折月亮官微）