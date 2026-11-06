《末路兼職》結局解析！李宰旭50倍時薪換命 揭陽氣祭品吃人體制
【Netflix】由李宰旭（又譯：李宰煜）、高旻示、金敏荷（又譯：金珉河）、李熙俊（又譯：李熹峻）主演的Netflix韓劇《末路兼職》（Dead-End Job），於10月30日全球上線，一次過上架全8集。劇集以高薪兼職包裝規則怪談，實質借驚悚題材揭露基層困境。故事講述負債青年卞革浚（李宰旭飾）接下「蜘蛛人力中介」時薪高達最低工資50倍的兼職，逐步踏入陰陽交界，發現原來機構並非單純中介，而是將窮人的「勞動陽氣」化作祭品以維持兩界平衡，將基層當成消耗品。
怪談規則任權力擺佈
卞革浚首份工是便利店夜更，手冊叮囑他「遇非人可用十字架」，豈料身旁兼職員工才是怪物，且十字架根本無用，保命守則根本是怪物編造的陷阱。
第二份工作是接送白臉小丑前往藥廠活動，規則是「不能讓小丑離開視線」。趙俊燮被小丑殺了之後，小丑便追殺卞革浚，卞革浚在洗手間求小丑不要殺他，小丑便拿出代表生與死的兩張紙牌逼他對賭。
卞革浚翻中「小丑牌」而倖免於難，但抵達會場後，所有觀眾均遭小丑屠殺，鮮血四處噴濺、大火熊熊燃燒，小丑猖狂大笑，讓他徹底崩潰。看似簡單要求，背後卻是僱主將風險全數轉嫁給求職者來承擔。
陽氣化作祭品 貧窮比鬼怪更令人絕望
接連遇到怪事，革浚已知道這間中介公司有問題，但現實壓力下他再次向高薪兼職低頭。他接下前往大樓送牛奶的差事，上班前警衛特別提醒，務必在一小時內送完，否則可能再也走不出去。
革浚照著門牌逐戶配送，但無論怎樣搭電梯都到不了目的地。幾經艱苦終於送到最後一戶時，牛奶瓶意外破裂，一小時時限已到。革浚轉動門把，踏入的已經是另一個世界。原來這些工場位於陰陽交界，蜘蛛人力中介用走投無路者的「勞動陽氣」當祭品，維持兩界平衡，阻止陰氣侵入，而死人是為了彌補兩界失穩。妹妹卞智允為尋兄深入戲院夜更，並找到通往陰間暗門，最終留下自己在工場，換哥哥返回陽界。
父子兩代重蹈覆轍 人偶服廝殺揭吃人體制
兄妹在生物診所臨床試驗重逢，逃離後卞革浚循父親失蹤前的筆記接下地盤工作，驚見藏屍牆，揭發人命換取財富的祭祀鏈，更了解到父親並不在屍牆內，而是下落不明。
卞革浚為了尋父轉戰主題樂園，這份工作要兼職人員換上卡通人偶服，現場主持人更下令他們互相廝殺。卞革浚躲藏起來後，發現卡通人偶服一旦戴上便會長在身上，再也摘不下來。混戰中他誤入幻想鬼屋，看見童年記憶裡的節目「爸爸的奇蹟」，當年父親在鏡前挑戰失敗被眾人嘲笑，才走上不斷打散工還債的路，童年創傷與眼前惡夢交疊。
神秘女子陰妍珠身世亦揭開，她表面上是隸屬於「勞動災害保護機構」的事故調查官，實則是早年紡織廠抗爭犧牲後才來到這個世界。從被壓下的抗爭到包裝成「轉為全職」的死亡遊戲，打工仔雖然換了時代，但仍難逃被犧牲的命運。
結局：門開了 陷阱也換了門面
結局中妍珠逼卞革浚開啟陰間大門揭露黑幕，蜘蛛社長跌入陰界生死未卜。卞革浚在異界找到了「怪物化」的父親，他沒認出卞革浚，影子也變了樣，卻仍把辛苦賺來的血汗錢塞給卞革浚，叮囑他拿去交給家人，並催促他趕緊離開，別困在這裡。最後卞革浚被妹妹卞智允拉出門外，兩人亦一同將門關上。一個被吞噬到認不出至親的人，身體卻還記著「把錢帶回家」的本能，正是全劇最沉痛的一幕。
回到現實，卞革浚收到「你以為事情都結束了嗎？」短訊，同時獲推薦成為蜘蛛人力中介的新主管，妹妹卞智允亦收到「慶一集團」面試通過的短訊。結局未交代他是否接任做新主管，兩兄妹看似脫險，卻被系統重新拋出新的機會。