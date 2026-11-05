《末路兼職》李宰旭入伍前最後力作！50倍時薪驚悚怪談5大看點

【Netflix】由李宰旭（又譯：李宰煜）、高旻示、金敏荷（又譯：金珉河）、李熙俊（又譯：李熹峻）主演的Netflix韓劇《末路兼職》（Dead-End Job），於10月30日全球上線，一次過上架全8集。故事講述負債青年卞革浚（李宰旭飾）走投無路下，接下神秘機構「蜘蛛人力」時薪高達最低工資50倍的兼職，卻發現每份工作都暗藏致命守則，日常打工場景逐漸變成生存遊戲。



本劇由《殺人者的難堪》導演金多珉執導，編劇班底來自《塔羅牌》（又譯：塔羅：七張故事）與《水泥烏托邦：末日浩劫》（台譯：水泥極樂龐克 / 陸譯：混凝土烏托邦 ），亦是男主角李宰旭今年5月以陸軍現役身份入伍前拍攝的最後一部作品。以下從5大看點，拆解這套被網民稱為「打工族恐怖片」的Netflix新作。



由李宰旭、高旻示、金敏荷、李熙俊主演的Netflix韓劇《末路兼職》（Dead-End Job），於10月30日全球上線，一次過上架全8集。（IG@netflixkr）

看點一：李宰旭入伍前最後力作

男主角李宰旭於2026年5月18日正式以陸軍現役身份入伍，預計將於2027年11月退伍，《末路兼職》是他入伍前完成拍攝的最後一部影視作品。宣傳期李宰旭因服役而無法親身參與宣傳的特殊狀況，反而令人覺得「看一眼少一眼」，在長達約一年半的服役真空期內，此劇亦成為粉絲寄託思念的重要壓軸力作。

李宰旭於2026年5月18日以陸軍現役身份入伍，預計將於2027年11月退伍。（IG@netflixkr）

《末路兼職》是李宰旭入伍前完成拍攝的最後一部影視作品。（IG@netflixkr）

在長達約一年半的服役真空期內，《末路兼職》亦成為粉絲寄託思念的重要壓軸力作。（IG@netflixkr）

看點二：時薪50倍到200倍 日常打工變生存遊戲

劇中「蜘蛛人力」開出的兼職條件相當誘人，時薪是最低工資50倍，日薪結算且不計學歷，唯一規矩是「工作中發生的事絕不能對外說」。由李宰旭飾演的卞革浚，接下的第一份兼職是便利店夜班，隨後每集穿梭於不同工作場所，包括與小丑同行、送牛奶（時薪暴增至200倍）、午夜電影院、人體臨床試驗、建築工地乃至主題樂園。

「蜘蛛人力」開出的兼職條件相當誘人，時薪是最低工資50倍，日薪結算且不計學歷。（《末路兼職》劇照）

「蜘蛛人力」開出的兼職條件相當誘人，卞革浚接下的第一份兼職是便利店夜班。（IG@netflixkr）

卞革浚每集穿梭於不同工作場所，包括與小丑同行、送牛奶（時薪暴增至200倍）、午夜電影院、人體臨床試驗、建築工地乃至主題樂園。（IG@netflixkr）

每一次轉換場景均伴隨一套嚴苛的保命守則，宛如拆開未知的恐怖盲盒。這種結合規則怪談與極限生存的高概念設定，被網民幽默自嘲：「每天上班都已經像在闖關，這套只是把KPI換成怪物而已。」

每一次轉換場景均伴隨一套嚴苛的保命守則，宛如拆開未知的恐怖盲盒。（《末路兼職》劇照）

《末路兼職》這種結合規則怪談與極限生存的高概念設定，被網民幽默自嘲：「每天上班都已經像在闖關，這套只是把KPI換成怪物而已。」（IG@netflixkr）

看點三：社會寫實結合超自然驚悚

劇中妹妹智允（金敏荷飾）一句「比起鬼，我更怕淪為乞丐」，被不少觀眾奉為全劇靈魂題眼。編導巧妙將高樓價與高物價之下的青年生存重壓，轉化為具象化的超自然驚悚元素，直指怪物最多僅帶來瞬間驚嚇，而貧窮卻是底層勞動者每日睜眼必須承受的現實折磨。

劇中妹妹智允（金敏荷飾）一句「比起鬼，我更怕淪為乞丐」，被不少觀眾奉為全劇靈魂題眼。（《末路兼職》劇照）

編導巧妙將高樓價與高物價之下的青年生存重壓，轉化為具象化的超自然驚悚元素。（《末路兼職》劇照）

與此同時，勞動災害保護機構調查官陰妍珠（高旻示飾）在暗中追查「蜘蛛人力」背後的龐大黑幕，將非典型僱傭關係與勞工困境鋪陳為貫穿全劇的深刻暗線。

陰妍珠（高旻示飾）暗中追查「蜘蛛人力」背後的龐大黑幕，將非典型僱傭關係與勞工困境鋪陳為貫穿全劇的深刻暗線。（IG@netflixkr）

看點四：頂級主創班底

導演金多珉曾參與《殺人者的難堪》，擅長把社會壓力扭成怪談，編劇由景敏錫（《塔羅牌》）與李申智（《水泥烏托邦》）聯手執筆，二人精於在極限空間榨出人性陰暗面，總企劃韓峻熹曾參與《D.P：逃兵追緝令》與《弱美男英雄》。

導演金多珉曾參與《殺人者的難堪》，擅長把社會壓力扭成怪談。（IG@netflixkr）

看點五：8集一次過上架 週末兩晚看完

《末路兼職》全劇僅8集，每集約33至44分鐘，毫無冗贅、節奏緊湊，一個週末分兩晚便能看完，精準擊中厭倦劇情拖泥帶水的觀眾。對只想找一套「短、爽、能一次追完」的觀眾而言，簡直就是追劇首選。

《末路兼職》全劇僅8集，每集約33至44分鐘，毫無冗贅、節奏緊湊，一個週末分兩晚便能看完。（IG@netflixkr）

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