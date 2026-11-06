折月亮開播｜社恐少女倒追清冷學霸　林一盧昱曉3大必看亮點拆解

由盧昱曉、林一領銜主演的都市愛情劇《折月亮》於11月5日在愛奇藝獨家上線，並在電視台江蘇衛視「幸福劇場」同步首播。本劇改編自內地人氣作家竹已同名小說，亦是繼現象級爆款《偷偷藏不住》與《難哄》之後，萬眾矚目的「南蕪三部曲」終章。故事講述社恐少女雲厘（盧昱曉飾）重遇高中時期的「白月光」傅識則（林一飾），由主動追愛、分手至破鏡重圓的雙向救贖。以下為大家整理全劇三大必看亮點！



由盧昱曉、林一領銜主演的都市愛情劇《折月亮》於今晚（11月5日）在愛奇藝獨家上線，並在電視台江蘇衛視「幸福劇場」同步首播。（微博@折月亮官微）

看點一：「南蕪三部曲」終章

《折月亮》背景設於虛構城市「南蕪」，與內地知名作家竹已的現象級IP《偷偷藏不住》《難哄》共享同一世界觀。劇中男女主角在南蕪這座虛構海濱城市的重逢與蛻變，在時空線索上與前作主角桑稚、段嘉許的故事形成精妙的呼應。

作為作家竹已筆下最負盛名的「南蕪三部曲」收官之作，《折月亮》與前兩部已影視化的姐妹篇《偷偷藏不住》及《難哄》共享同一個世界觀背景。（微博@折月亮官微）

《折月亮》原著小說自連載以來，宣布將拍成電視作品後更長年盤踞待播劇熱度榜前列。（微博@折月亮官微）

看點二：社恐少女主動追愛 先成長再相愛

在人設與劇情推展上，《折月亮》打破了傳統甜寵劇的套路，注入人物成長弧線。女主角雲厘（盧昱曉飾）患有左耳輕度聽障與社交恐懼症，為向父親證明自己具備獨立生活能力，毅然考上南蕪高校攻讀碩士課程，身為影片創作者的她，因工作前往VR科技體驗館活動時，意外偶遇暗戀多年的高中同學傅識則（林一飾），促使她決心克服社交恐懼主動出擊。

女主角雲厘（盧昱曉飾）為向父親證明自己具備獨立生活能力，毅然考上南蕪高校攻讀碩士課程。（微博@折月亮官微）

雲厘（盧昱曉飾）在VR科技體驗館偶遇暗戀多年的高中同學傅識則（林一飾），促使她決心克服深層的社交恐懼主動出擊。（微博@折月亮官微預告片截圖）

然而兩人相戀後，卻因家庭變故、心理陰影及人生節奏的偏差遺憾分開，雲厘選擇遠赴海外深造，而受創的傅識則重新振作，並在雲厘學成歸國後展開深情的追求，最終修成正果。

雲厘與傅識則相戀後，卻因家庭變故、心理陰影及人生節奏的偏差遺憾分開。（微博@折月亮官微預告片截圖）

傅識則亦重新振作，並在雲厘學成歸國後展開深情追求。（微博@折月亮官微）

傅識則亦重新振作，並在雲厘學成歸國後展開深情追求，最終修成正果。（微博@折月亮官微預告片截圖）

看點三：青春班底融入VR科技元素

男主角林一此前在都市劇《玫瑰的故事》中展現出成熟自然的演技，高挑俊朗的外型與傅識則清冷孤傲的學霸形象高度契合。女主角盧昱曉早前在拍攝現場身穿白色毛帽的造型一經曝光，便被全網原著讀者盛讚為「天選雲厘」，兩人預告片中流轉的眼神對視，更被影評人評為「張力十足」。此外，製作團隊極具創意地將VR虛擬科技元素融入劇中，令浪漫愛戀更添超現實的夢幻色彩。

林一此前在都市劇《玫瑰的故事》中展現出成熟自然的演技，高挑俊朗的外型與傅識則清冷孤傲的學霸形象高度契合。（微博@電視劇玫瑰的故事）

盧昱曉早前在拍攝現場身穿白色毛帽的造型一經曝光，便被全網原著讀者盛讚為「天選雲厘」。（微博@折月亮官微預告片截圖）