SBS歌謠大戰2026MC名單出爐！　安俞真七度執棒　Jisoo率新星登場

南韓SBS（Seoul Broadcasting System）廣播電視台年度音樂盛典「2026 SBS歌謠大戰」（SBS가요대전30th）迎來30週年誌慶，官方近日公布大會主持（MC）名單。今屆盛典打破歷來單日慣例，並落實於12月24日平安夜及25日聖誕節一連兩天，在京畿道高陽市一山KINTEX（韓國國際展覽中心）舉行。



當中人氣女團IVE隊長兼前IZ*ONE成員安俞真（又譯：安宥真/An Yu-jin）是第7次接下該節目的主持棒，打破自1997年開播以來的歷史最高紀錄。而國際頂流女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）亦相隔多年重返大型音樂直播舞台，率領新生代男團成員登場，消息曝光隨即引爆全球樂迷高度關注。



南韓SBS（Seoul Broadcasting System）廣播電視台年度音樂盛典「2026SBS歌謠大戰」（SBS가요대전30th）迎來30週年誌慶，官方近日公布大會司儀（MC）名單。（IG@sbsgayo_official）

安俞真連續5年登台 7度任大會主持成歷來之最

作為各大舞台的收視保證，IVE隊長安俞真今次再度擔大旗出任Day1（24日）主持人。自2022年首次入列主持群以來，安俞真已連續五年橫跨年末盛典與夏日版特輯，累計主持次數達7次，再度刷新自己保持的歷代最高紀錄。

作為各大舞台的收視保證，IVE隊長安俞真今次再度擔大旗出任Day 1（24日）主持人。（IG@_yujin_an）

安俞真自2022年首次入列主持群以來，連續五年橫跨年末盛典與夏日版特輯，累計主持次數多達7次，再度刷新自己保持的歷代最高紀錄。（IG@_yujin_an）

平安夜當晚，她將搭檔兩位男團代表：TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員崔然竣（又譯：崔延俊/Yeonjun），以及RIIZE成員鄭成燦（Sungchan）。有粉絲笑言：「俞真可能直接買了SBS主持席那層樓，地位無人能撼！」

平安夜當晚，她將搭檔兩位男團代表：TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員崔然竣（又譯：崔延俊/Yeonjun），以及RIIZE成員鄭成燦（Sungchan）。（IG@yawnzzn）

平安夜當晚，她將搭檔兩位男團代表：TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員崔然竣（又譯：崔延俊/Yeonjun），以及RIIZE成員鄭成燦（Sungchan）。（IG@riize_official）

俞真可能直接買了SBS主持席那層樓，地位無人能撼！ 網民留言

Jisoo久違重返MC舞台 領人氣新生代坐鎮聖誕黃金時段

Day2（25日）聖誕場次的主持陣容同樣極具話題性。相隔多年未以MC身份登上大型音樂舞台的頂流女星Jisoo強勢回歸，出任末場核心主持。

Day 2（25日）聖誕場次的主持陣容同樣極具話題性。（IG@sooyaaa__）

相隔多年未以MC身份登上大型音樂舞台的頂流女星Jisoo驚喜回歸，以大前輩的姿態坐鎮末場主持。（IG@sooyaaa__）

Jisoo將攜手兩位人氣直線上升的新生代偶像：男團BOYNEXTDOOR年紀最小的成員金雲鶴（Woonhak），以及男團TWS隊長申惟（本名：申晶㬊/Shinyu），組成人氣與新鮮感兼備的全新主持組合。

Jisoo將攜手兩位人氣直線上升的新生代偶像：男團BOYNEXTDOOR年紀最小的成員金雲鶴（Woonhak），以及男團TWS隊長申惟（本名：申晶㬊/Shinyu）。（IG@boynextdoor_official）

Jisoo將攜手兩位人氣直線上升的新生代偶像：男團BOYNEXTDOOR年紀最小的成員金雲鶴（Woonhak），以及男團TWS隊長申惟（本名：申晶㬊/Shinyu）。（IG@tws_pledis）

值得一提的是，今次雙日亮相的6位主持人，全部曾出任SBS旗艦音樂宣傳節目《人氣歌謠》的固定主持，堪稱是電視台精心安排的「人歌大家庭」黃金陣容。

今次雙日亮相的6位主持人，全部曾出任SBS旗艦音樂宣傳節目《人氣歌謠》的固定主持。（IG@_yujin_an）