4款韓星同款彩妝單品：畫出Jisoo法式名媛唇　張員瑛澎潤水光肌

每次看到大勢女星們出席時裝周、拍攝形象大片或舞台亮相時，精緻無瑕的妝容總是讓人忍不住放大截圖想問同款！



從溫柔顯白的法式名媛唇、自帶水光感的少女澎潤雙頰，到散發知性氣息的秋季茶系彩妝與閃耀派對唇膏，這次替大家整理了 Jisoo、張員瑛、TWICE 娜璉以及怪物新人 MEOVV Ella 的御用彩妝色號，照著清單入手準沒錯！

盤點4位韓國女星御用彩妝單品（IG@sooyaaa__；01製圖）

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1. BLACKPINK Jisoo：「傲姿舞台持色唇釉 #558玫瑰木紅」打造微霧法式高級感

Dior 傲姿舞台持色唇釉，#558深藍調玫瑰木色，$400



Jisoo 現身巴黎秀場時美貌再度封神，除了清透的水光微霧底妝外，整張臉的視覺焦點全在她嘴上的這支 傲姿舞台持色唇釉 #558玫瑰木紅！這款色號巧妙平衡了乾燥玫瑰的溫柔與木質紅棕的知性氣質，不僅完全不挑膚色，還能瞬間修飾暗沉、極致顯白。質地如薄紗般輕盈且微霧絲絨不顯唇紋，彩妝師特別將唇峰邊界微微向外暈染，營造出豐潤又優雅隨性的名媛千金氣場。

2. IVE 張員瑛：「專業後台玫瑰胭脂棒」疊擦出層次感嫩透初戀顏

Dior 專業後台玫瑰胭脂棒，$420



想要擁有張員瑛招牌的澎潤「水光少女肌」，雙頰的層次感就是關鍵！她在時裝周的粉嫩氣色並非只靠單一色號，而是將 Dior 專業後台玫瑰胭脂棒#106 Pomelo 與 #107 Dragonfruit 雙色混搭疊擦，再於顴骨受光面刷上迪奧專業後台光影組合 #001 Universal Glow。細緻水光結合雙色漸層的血色感，讓雙頰瞬間澎起、透出彷彿天生白裡透紅的飽滿幼態光澤。

3. TWICE 娜璉：「fwee Cheek Chip 腮紅系列」畫出秋日鬆弛伯爵茶妝

fwee Cheek Chip 腮紅系列



告別高彩度的多巴胺妝容，TWICE 娜璉近期帶起話題度極高的「Soft Mute 伯爵茶妝」！她使用的 fwee Cheek Chip 腮紅系列主打好上手、能自然融入肌膚的原生色感。娜璉臉上刷上低飽和的暖杏茶色調（如水光奶油腮紅 #Bunny Chip），柔滑質地一抹貼膚，不搶走焦點卻悄悄注入溫暖紅潤感，完美示範毫不費力又散發名媛質感的微醺茶系風格。

4. MEOVV Ella：「M·A·C 聖誕限量潤唇膏 Fizzy Bubbles」展現貓系微叛逆魅力

M·A·C 聖誕限量潤唇膏 Fizzy Bubbles



新銳女團 MEOVV 成員 Ella 在亮相時以俐落貓眼搭配耀眼唇妝吸引目光！彩妝師特別在葡萄粉紅色的水漾唇膏之上，疊擦了 M·A·C 2026 聖誕限量系列中的潤唇膏#Fizzy Bubbles。膏體帶有細緻如香檳氣泡般的粉銀鑽光，輕抹上唇就能折射出立體奢華光澤，無論是日常疊擦增加豐唇層次，還是年終聚會當作重點彩妝都非常吸睛。

女星們的妝容之所以能美出新高度，關鍵就在於選對質地與色調層次的疊加。無論妳偏好溫柔大氣的顯白玫瑰木、元氣滿分的水光雙頰，還是低調內斂的伯爵茶調與節慶閃爍唇彩，不妨鎖定這幾款神仙單品，為日常妝容偷偷加點不經意的明星高級感吧！

同場加映：粉撲吃粉、底妝不勻？彩妝師親授上妝前多做「這一步」讓底妝更貼（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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