VMA2026｜BLACKPINK Lisa擊敗Taylor Swift勇奪「最佳流行歌手」

歐美樂壇年度盛事「MTV音樂錄影帶大獎」（VMA）於香港時間9月28日晨間在美國洛杉磯盛大舉行！



韓國天團BLACKPINK泰籍成員Lisa本屆憑藉與日本男神坂口健太郎合作的熱門單曲《Dream》等作，獲得「最佳流行歌手（Best Pop）」、「最佳 K-Pop」、「最佳攝影」與「最佳剪接」等4項大獎提名。她以一襲火紅色拖尾長裙搭襯毛毛大衣盛裝出席，座位更被大會安排在歐美天后麥當娜（Madonna）正後方，盡顯國際巨星超凡地位！

BLACKPINK Lisa獲最佳流行歌手（Best Pop）獎項（GettyImages）

擊敗強敵奪「最佳流行」！Lisa淚灑舞台感性喊話：深夜夢想成就了我

在萬眾矚目的頒獎環節中，Lisa成功壓過強敵Taylor Swift、Ariana Grande以及Olivia Rodrigo 等人，一舉奪下「最佳流行歌手」重磅大獎！上台接獲獎座時，她忍不住紅了眼眶，激動地淚灑舞台。

「SaWaDiKa Everyone！一路走來，那些無數個深夜裡的夢想，才成就了今天的我。謝謝你們一直帶給我靈感。」Lisa 在台上感性發言，並特別向廣大粉絲告白：「致我最親愛的 Lilies（粉絲名），沒有你們，我不會有今天。所以，非常謝謝你們一直以來給我的所有愛與支持！」真情流露的畫面瞬間感染全場，台下的天后們包括Taylor Swift與麥當娜也紛紛起立為她熱烈鼓掌。

延伸閱讀：BLACKPINK Lisa倫敦挽手「泰版車銀優」是誰？183cm男神Blue起底

+ 11

嘟嘟車直接開進現場！Lisa 炸場首唱《SaWaDiKa》濃濃泰式風情震撼全場

奪下大獎後，Lisa 緊接著換上勁裝帶來新歌《SaWaDiKa》的全球首演舞台。令人驚喜的是，Lisa竟直接將泰國標誌性的「嘟嘟車（Tuk-Tuk）」搬上VMA典禮現場，從視覺造景、舞者服裝到音樂編排都充滿濃厚的泰式文化風情，排場與震撼度直破天際！

Lisa將泰國嘟嘟車搬上舞台。（GettyImages）

死亡之組強勢殺出重圍！Taylor Swift捨老公球賽出席讚賞後輩

本屆「最佳 K-Pop」與「最佳流行」獎項堪稱死亡之組，競爭對手包含防彈少年團（BTS）、BLACKPINK、LE SSERAFIM等頂尖團體。而獲9項提名的Taylor Swift，雖然典禮時間撞到美式足球員老公特拉維斯凱爾西（Travis Kelce）的賽事，仍選擇親臨盛會並獲頒「歌手導演獎」。

延伸閱讀：Taylor Swift入場撐Travis比賽 達陣興奮展示婚戒：他是我老公！

延伸閱讀：

Jennie、BTS也著迷！義大利小天使無預警登台 背後金主是男歌手

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】