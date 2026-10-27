接棒Lady Dior！5款Dior新經典手袋推薦　Jisoo同款半月包成焦點

精品產業在歷經近兩年的調整後，LVMH終於交出一份讓市場重拾信心的成績單！日前集團公布2026年上半年財報，第二季有機營收成長率提升至3%，核心的時尚皮件（Fashion&Leather Goods）部門更在連續七個季度後，首度恢復正成長。在LVMH旗下眾多品牌中，集團更罕見於財報中特別點名Dior，指出其為推動部門成長的重要動能之一。從數字來看，新任創意總監Jonathan Anderson入主後所帶來的品牌轉型，不只在設計上令人眼睛為之一亮，新推出的單品亦逐漸轉化為實際銷售表現。



尤其在最關鍵的皮件領域，相較過往由黛妃包（Lady Dior）等經典款式坐鎮，一隻名為「Cigale」的全新包款更受到集團關注，也顯示Dior正積極建立屬於新世代的皮件代表作。從重新挖掘品牌歷史，到塑造截然不同的嶄新輪廓，以下整理5款值得關注的Dior新經典包款，其中一隻Jisoo同款包更備受許多女孩關注！

Dior新經典包款推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Dior新經典手袋5款推薦（01製圖；Dior官網）

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1. Médaillon

Dior Médaillon小碼翻蓋手袋，$29,500；

Dior Médaillon水桶袋，$28,000



Jonathan Anderson入主Dior後，如何重新解讀品牌深厚的歷史檔案，始終是外界關注的焦點，而全新Dior Médaillon系列正是其中極具代表性的設計。包款名稱「Médaillon」取自品牌自1946年便存在的經典標誌，Jonathan Anderson將這項源自Dior歷史的元素重新演繹，化作包身中央帶有復古氣息的橢圓形金色鎖扣，並融入18世紀洛可可風格，讓簡約包身多了一分宛如珠寶般的精緻感。

Dior Médaillon系列目前延伸出翻蓋包、水桶包及信封式手拿包等不同輪廓，並運用粒面小牛皮、Dior Oblique緹花等品牌代表性材質呈現。相較於Lady Dior、Saddle等辨識度強烈的經典包款，Médaillon沒有過多繁複裝飾，而是透過俐落包型與醒目的徽章鎖扣建立識別度，在復古與現代之間取得平衡，也展現Jonathan Anderson為Dior建構新世代經典包款的企圖。

2. Milly-La-Forêt

Dior Milly-La-Forêt藤格紋牛仔布手袋，$31,000；

Dior Milly-La-Forêt藤格紋小牛皮手袋，$33,000



若說Jonathan Anderson正在從Dior的歷史中尋找下一個經典，那麼Dior Milly-La-Forêt無疑是其中最浪漫的創作。包款名稱取自Christian Dior位於巴黎近郊Milly-la-Forêt的宅邸所承載的自然與園藝意象。熱愛花卉與庭園的Christian Dior，將大自然視為創作的重要靈感，而Jonathan Anderson也循著這段品牌記憶，將其轉化為一隻兼具實用性與詩意的日常包款。

Dior Milly-La-Forêt以柔軟、自然垂墜的袋身輪廓為特色，相較於Lady Dior的端正優雅，或Saddle馬鞍包鮮明的幾何線條，它少了幾分拘謹，多了一種隨性自在的氣息。簡潔包身搭配細膩皮革與低調的品牌細節，呈現宛如置身法式莊園般的從容感。Jonathan Anderson沒有直接複製Dior過往的經典，而是從創辦人的生活與喜好汲取靈感，讓Milly-La-Forêt成為連結品牌歷史與當代生活方式的一款新作。

3. Toujours

Dior Toujours Hobo半月形手袋，$28,500



如果說Lady Dior代表的是Dior的優雅與精緻，那麼Dior Toujours則將這份經典氣質帶進更輕鬆、實用的日常場景。包款名稱「Toujours」在法文中有「永遠、始終」之意，簡潔耐看的輪廓也呼應其名，捨去過於繁複的結構，以寬敞容量與柔軟包身勾勒出隨性卻不失優雅的摩登姿態。

Dior Toujours最具辨識度的細節，在於包身上的Macrocannage超藤格紋，將Lady Dior經典的Cannage藤格紋以更大尺度重新演繹，搭配「D.I.O.R.」字母吊飾，讓人一眼便能辨識其品牌血統。包款同時透過皮革繫帶調整兩側輪廓，可依需求改變包身造型，加上充裕的內部空間，使它在精緻感之外兼顧實用性。

從手提到肩背，Dior Toujours不只是一隻適合日常使用的大容量包款，更以低調而鮮明的設計語彙，展現Dior經典元素融入當代生活後的另一種樣貌！而在近日品牌大使Jisoo亦著用其包款現身，輕鬆的搭配方式被視為品牌近年來最好入門的包款。

4. Bow

Dior Bow小碼黑色小羊皮手袋，$34,000；

Dior Bow丁香紫色柔軟羊皮小袋，$17,500



在Dior的設計語彙中，蝴蝶結一直是象徵女性氣質的重要元素，而Dior Bow則將這項經典符號直接轉化為包款的視覺主角。不同於透過Logo或五金強調品牌辨識度，Dior Bow將柔美的蝴蝶結輪廓融入包身結構，藉由俐落線條與細膩比例，讓浪漫元素變得更有個性，整體呈現更加摩登的氣質，也呼應Dior長久以來對高級訂製服工藝與女性輪廓的探索。

包款最大的亮點自然落在醒目的蝴蝶結細節上，宛如替包身繫上一條精緻緞帶，讓簡潔外型多了一分立體層次。精巧尺寸與優雅輪廓，使Dior Bow無論搭配正式服裝或日常造型都不顯突兀；同時，蝴蝶結所帶出的復古氣息，也讓人聯想到Christian Dior筆下充滿浪漫色彩的女性形象。比起單純復刻品牌過往的經典，Dior Bow更像是將Dior熟悉的女性化符碼重新濃縮，以一隻包呈現既復古又屬於當代的法式優雅。

5. Cigale

Dior Cigale



作為Dior近年備受矚目的全新包款，Dior Cigale不只承載Jonathan Anderson上任後的設計新語彙，更受到LVMH關注，成為觀察品牌皮件表現的重要單品之一。不同於Lady Dior的端莊，或Saddle馬鞍包極具辨識度的輪廓，Cigale以更加簡潔俐落的線條切入，透過修長包身與帶有建築感的結構，勾勒出低調卻極具存在感的當代輪廓，也為Dior建立新一代代表性包款提供更多想像。

細節上，Dior Cigale將品牌經典元素收斂得更加含蓄，以精緻皮革、俐落比例與低調五金凸顯質感，讓包款既保有Dior一貫的優雅，又多了幾分Jonathan Anderson擅長的現代氣息。比起直接複製過往成功的經典符碼，Cigale更像是Dior面向下一個時代所提出的新答案。從秀場話題一路延伸至市場表現，它是否能接棒Lady Dior、Saddle等傳奇包款，成為品牌下一隻真正的「新經典」，無疑值得持續關注。

從Médaillon回望品牌歷史、Milly-La-Forêt重拾Christian Dior對自然的熱愛，到Bow將經典女性符碼重新塑形，再到Cigale大膽建立嶄新的包款輪廓，可以發現Jonathan Anderson接手Dior後，並沒有急著推翻品牌既有的美學，而是選擇深入檔案庫，在熟悉的Dior語彙中尋找屬於當代的新答案。畢竟，一隻真正的經典包款從來不是一季就能造就。

Lady Dior與Saddle之所以能跨越數十年仍令人著迷，靠的不只是設計，更需要時間與文化共同累積。如今，隨著一系列新包陸續登場，Dior顯然已開始為下一個世代布局。究竟Médaillon、Milly-La-Forêt、Bow，還是備受矚目的Cigale，能成為下一隻寫進品牌歷史的It Bag？或許市場已經開始給出答案。

Dior新經典包款問與答

Q1：Dior 新包款中，哪一款最適合當作第一顆 Dior 精品包？ A：若重視日常實用性與搭配彈性，Dior Toujours 會是相對容易入手的選擇。包身容量充足，能手提也能肩背，Macrocannage 超藤格紋與「D.I.O.R.」吊飾又保有品牌辨識度；若偏好低調、俐落風格，Médaillon 與 Cigale 則更適合不喜歡明顯 Logo 的消費者。 Q2：Dior Cigale、Médaillon 和 Toujours 哪一款比較有保值潛力？ A：精品包的保值程度通常會受到品牌熱度、供需、尺寸、顏色與二手市場接受度影響。目前 Lady Dior、Saddle 等經典款仍有較長期的市場基礎；Cigale、Médaillon 等新款則需要時間累積辨識度。其中 Cigale 已受到 LVMH 財報關注，具備成為新世代代表包款的話題潛力，但若以「投資保值」為主要目的，仍不宜直接視為成熟經典款。 Q3：Dior 新款包包該怎麼保養，才能避免皮革刮傷或變形？ A：日常收納時建議避免包內塞得過滿，並使用乾淨填充物維持包型；皮革款則應遠離水氣、酒精、香水及長時間陽光曝曬。像 Toujours、Milly-La-Forêt 等較柔軟的包型，也要避免長期吊掛，以免肩帶與包身因重量產生變形。不同皮革與緹花材質的清潔方式不同，若出現明顯污漬，建議交由專業精品清潔處理。 Q4：Dior Toujours 適合上班通勤嗎？容量夠不夠？ A：Toujours 是這幾款新世代 Dior 包中相對偏向日常實用取向的設計，寬敞包身適合攜帶錢包、化妝包、手機與隨身用品，加上可調整兩側輪廓，通勤與日常使用彈性較高。不過實際容量仍會因尺寸而異，購買前建議確認平板、筆電等常用物品能否放入。 Q5：小個子女生適合 Dior Toujours、Cigale 這類包款嗎？ A：可以，但建議特別留意「包身比例」。小個子女生挑 Toujours 時，可優先考慮較小尺寸，避免大容量包身壓縮身形比例；Cigale 的修長輪廓則能替造型增加俐落感，搭配短版上衣、高腰褲或同色系穿搭，更容易拉長整體視覺線條。

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