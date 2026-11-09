陳浩民老婆蔣麗莎直播大曬保姆待遇　昔日曾捲「工人食剩餸」爭議

藝人陳浩民與太太蔣麗莎結婚15年，婚後育有三女一子，近年夫妻檔轉戰直播帶貨撈得風生水起。日前蔣麗莎在直播中大談家中保姆待遇，曬各項由僱主全包的「超狂福利」；未料這番豪邁言論卻遭網民翻出舊帳，質疑其說法與昔日口徑嚴重矛盾，火速在網絡引發熱議！



二人婚後育有三女一子。（微博@陳浩民benny）

蔣麗莎直播列「保姆全包福利清單」

蔣麗莎在直播中透露，家中聘請了兩位住家保姆，待遇相當優渥：「她們工資6000多，額外1500的伙食，一個人呢，兩個人3000。」她強調家中食材從不限制保姆食用，冰箱打開隨便炒，補貼是讓她們自行採買喜歡的海鮮或菲律賓家鄉調料。至於生活開銷，蔣麗莎直言只要夫妻倆出門便會給至少1,000元零用錢作代墊備用；除了包吃包住、分配獨立房間、全額購買社保及報銷過年往返機票外，她更逐一數出全包清單：「她們衛生巾我都買……她們內褲和奶罩我不會買之外，她們穿的衣服、褲子、襪子、化妝品、護膚品、洗漱用品全都我買，連紮頭髮的都是我買，連唇膏都是我送給她的，箱子包包全都我給，鞋子都是我送。」

蔣麗莎透露保姆工資6000多。（影片截圖）

強調家中食材從不限制保姆食用。（影片截圖）

夫妻倆出門便會給至少1,000元零用錢作代墊備用。（影片截圖）

蔣麗莎直言：「她們衛生巾我都買」。（影片截圖）

待遇相當優渥。（影片截圖）

曾捲「工人食剩餸」爭議

然而，這番看似無微不至的福利清單，卻瞬間勾起網民對陳浩民一家昔日「食剩餸爭議」的記憶。事緣數年前兩人在開直播吃飯，蔣麗莎在鏡頭前示意將吃剩的飯菜打包留給保姆，並稱家中沒有保姆上桌同枱吃飯的習慣，引發全網炮轟不尊重勞工。當時蔣麗莎為平息風波，曾霸氣反駁：「我每個月花20000元工資請保姆來幹活，而不是來享福的。」惟這番言論被認為越描越黑。另有粉絲替陳浩民夫婦護航，曬出以往夫妻倆與保姆、助理圍坐同枱吃飯的片段，力證私下相處融洽，更獲陳浩民親自留言：「謝謝，你還了我一個清白。」

蔣麗莎在鏡頭前示意將吃剩的飯菜打包留給保姆。（影片截圖）