60歲李若彤合體陳妍希狀態大勇　兩代小龍女同場「姑姑叫姑姑」

時尚盛事《2026費加羅風尚盛典》日前於廣州南沙隆重舉行，紅毯上星光熠熠，惟全場最大焦點莫過於兩代金庸經典「小龍女」的夢幻重聚！1995年無綫版《神鵰俠侶》、現年60歲的「最美姑姑」李若彤，與2014年版「小龍女」、現年43歲的陳妍希難得在後台世紀合體；同場更有71歲的「不老女神」趙雅芝華麗現身，三位跨世代神級美人同框爭艷，親暱互動隨即引爆全網「回憶殺」！

李若彤。（IG@carmanlee0816）

陳妍希。（微博@陳妍希michelle）

兩代小龍女世紀挽手引爆回憶殺

活動當晚，陳妍希在社交媒體曬出與李若彤的後台合照，難掩興奮寫道：「Happy time with my 姑姑！」相中兩人親密挽手而立，笑容燦爛自然。現年60歲的李若彤穿上一襲銀灰色閃鑽網紗長裙，胸前巧妙融入立體金屬鎧甲設計，將常年健身鍛鍊出的緊緻肩頸線條展露無遺，配上俐落的高盤髮髻，宛如「未來感女戰士」霸氣降臨，凍齡狀態大勇、氣場全開；而43歲的陳妍希則以一襲金色滿鑽抹胸流蘇短裙迎戰，大方展現一雙修長白滑美腿，嬌俏甜美中不失女人味。李若彤隨後更在帖文下溫情回覆：「相聚甚歡，都開心到轉圈圈啦！」兩位不同世代的「小龍女」同框挽手，仙氣不減當年，引來大批網民圍觀激讚。

兩代小龍女世紀合體。（微博@李若彤）

二人仙氣不減當年。（微博@李若彤）

跨世代古裝女神同框

盛典除了促成兩代「小龍女」同框，李若彤亦在社交媒體分享與另一位傳奇女神趙雅芝的合照，並感性寫下：「為我們不用『畫地為牢』的友誼乾杯！」相中現年71歲的趙雅芝身穿粉紫色晚禮服配白色披肩，高貴典雅，舉手投足依然帶著「白娘子」的從容仙氣。帖文發布後，陳妍希亦隨即在留言區化身小迷妹表白「愛妳，我的姑姑」，李若彤則幽默回覆「姑姑叫姑姑」，隔空互動相當有愛。

舉手投足依然帶著「白娘子」的從容仙氣。（微博@李若彤）

文詠珊亦在場。（微博@李若彤）

二人隔空互動相當有愛。（微博截圖）

由《新白娘子傳奇》的「白素貞」，到兩版《神鵰俠侶》中各具風采的「小龍女」，三人橫跨不同世代，皆是華語影視圈無可替代的古裝神級代表。難得今次在後台同場爭艷，眾人狀態絲毫不減當年，引來大批網民紛紛洗版感嘆：「歲月真係從不敗美人！」

《新白娘子傳奇》的「白素貞」。（小紅書圖片）

「最美姑姑」李若彤。（小紅書圖片）