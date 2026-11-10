黃仁勳出軌｜訪韓黑歷史被挖　貼臉擁抱女主持開黃腔「我槍太強」

英偉達（輝達、NVIDIA）執行長黃仁勳日前親自向員工發出內部信承認婚外情並公開道歉，消息震撼全球科技圈與娛樂界！



隨著外遇風暴延燒，有網友隨即在社群平台 Threads 與 X（前 Twitter）上挖出他先前造訪韓國出席活動的舊影片。影片中他不僅大膽說出「我的槍太強大」等疑似開黃腔的言論，更對現場美女主播申雅瑛熱情「擁抱貼臉」，誇張互動與社交細節再度掀起網友熱烈討論與檢視。

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疑酒後大膽開黃腔！黃仁勳脫口「我的槍太強大」驚呆全場

根據韓國論壇貼出的影片顯示，該場合為英偉達在首爾主辦的 GeForce 遊戲玩家節 25 週年慶祝活動。當時黃仁勳在舞台上似乎有些微醺酒意，竟在大庭廣眾之下脫口說出：「That's my problem usually, my gun is too powerful.（那通常是我的問題，我的槍太強大了）。」話音剛落立刻引起台下一陣驚呼。如今這段影片隨著他承認外遇再度被翻出，不少韓國網友紛紛痛批是在公然開黃腔，行徑相當失當。

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除了言語爭議外，黃仁勳與現場主持人、哈佛畢業的知名韓國主播申雅瑛的互動更是全場焦點。畫面顯示，當韓國三星電子會長李在鎔上前致意時，黃仁勳僅單手禮貌性回應，雙眼卻全程高度集中在申雅瑛身上，隨後更張開雙手走向她進行熱情「擁抱貼臉」，甚至順手拉下麥克風進行私密交談。這段「擁抱貼臉」的近距離互動被網友笑稱是開啟了「英偉達 5090 眼球追蹤功能」，但也有人提醒申雅瑛早已結婚，呼籲外界理性看待國際商務場合的社交禮儀。

曬自拍合照引爆韓圈！黃仁勳會後吃炸雞藝人驚呼羨慕

事實上，該活動由哈佛歷史系畢業的申雅瑛擔綱主持，活動結束後申雅瑛在IG曬出與黃仁勳的自拍合照，立刻引來韓國演藝圈好友圍觀。

當天活動後黃仁勳一行人前往江南區「Kkanbu Chicken」享用韓式炸雞，也讓藝人朴瑟琪驚呼「早知道拿禮券去請客」，模特兒李賢怡也留言直呼羨慕。

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