前港姐亞軍龐卓欣升呢人妻大解放　偕一眾名媛閨密出海曬S曲線

2015年香港小姐亞軍、現年34歲的龐卓欣（Ada），今年9月與相戀五載的金融才俊男友Patrick修成正果，在親友見證下低調舉行溫馨的簽字註冊儀式，正式「升呢」成為幸福人妻。告別單身行列的她生活過得滋潤寫意，婚後不但未有收起性感包袱，日前更趁著晴空萬里相約一眾名媛閨密出海揚帆，大搞火辣的遊艇狂歡派對，以一身鮮艷奪目的三點式泳裝驚艷亮相，毫不吝嗇大曬為人妻後的極致狀態。

貼面閨密甜笑曬滿瀉幸福。（IG@adapcy）

龐卓欣今年9月正式升格做幸福人妻。（IG@adapcy）

與一眾名媛閨密出海揚帆。（IG@adapcy）

穿明黃三點式出海開Party

當日晉身幸福少奶奶的Ada狀態大勇、春風滿面。只見她換上一套極具視覺衝擊力的亮黃色比堅尼泳衣，下身巧妙搭配同色系的超短泳裙，將其長年鍛鍊得玲瓏有致的惹火S形曲線展露無遺。戴上時尚墨鏡的她，倚在豪華遊艇的甲板上，對著鏡頭綻放如沐春風的甜美燦笑，舉手投足間盡顯自信與健康性感，零贅肉的完美身段吸睛度直接爆表。

難得與一班好姊妹享受日光浴，置身於蔚藍大海之間的Ada全程情緒極度高漲。她與身穿深酒紅色比堅尼的摯友親暱貼臉自拍，澎湃豐滿的上圍線條與一身均勻的小麥色健康膚質，在熾熱陽光映照下分外耀眼奪目。現場眾人並排坐在甲板上興奮揮手兼比「V」字手勢，畫面宛如一場夏日視覺盛宴。