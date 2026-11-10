56歲鍾麗緹海邊慶結婚10周年　與張倫碩再許十年之約深情熱吻放閃

90年代「性感女神」鍾麗緹（Christy）與年輕12歲的內地藝人張倫碩，不知不覺迎來結婚十周年（錫婚）紀念！日前兩公婆特意選址深圳海邊，斥巨資搭建鮮花拱門舉行浪漫慶祝儀式；現年56歲的鍾麗緹一身純白抹胸裙大騷Fit爆身材，在親友與兩名漂亮愛女見證下，與張倫碩深情互許承諾並忘情咀嘴放閃，幸福滿瀉的畫面火速引爆全網熱議！

鍾麗緹與張倫碩十分恩愛。（微博@鍾麗緹Christy）

深圳海邊花海重許山盟海誓

從鍾麗緹分享的片段可見，儀式現場以巨型立體鮮花拱門精心佈置，背靠浩瀚汪洋，更出動無人機灑下漫天花瓣，場面極盡奢華浪漫。現年56歲的鍾麗緹保養得宜，穿上一襲白色抹胸露肩長裙，大方展露緊緻傲人的凹凸S曲線，風采絲毫不減當年「人魚公主」的女神氣場；而44歲的張倫碩則以全白西裝筆挺亮相，身形健碩型格十足。

鐘麗緹大方展露緊緻傲人的凹凸S曲線。（抖音圖片）

儀式現場以巨型立體鮮花拱門精心佈置。（抖音圖片）

當主持人在現場深情問道：「在過去的10年你們很精彩地走完了每一步路。那未來下一個10年，請問你們是否願意，像我們現在眼前這般，繼續牽手彼此，乘風破浪？」兩人隨即異口同聲大嗌：「我願意！」，更在彩色煙霧襯托下深情相擁熱吻，甜蜜指數瞬間爆燈。

兩人異口同聲大嗌：「我願意」！（微博@鍾麗緹Christy）

甜蜜咀嘴。（微博@鍾麗緹Christy）

兩女同穿白裝到場見證重要時刻

除了夫妻二人冧爆放閃，鍾麗緹的二女Jaden（張思捷）與細女Cayla（張凱琳）亦特意穿上全白裝束現身相襯，兩位星二代如今已長得亭亭玉立、五官標緻，全程在旁見證父母的重要時刻，一家人同框合照溫情洋溢。鍾麗緹隨後更在社交媒體感性發文寫道：「Happy 10th Anniversary，接下來讓我們繼續一起去看更好的世界吧」，字裡行間滿是對愛侶的依戀與對未來的期盼。

兩女同穿白裝到場見證重要時刻。（抖音圖片）

兩位千金盡得媽媽的美貌遺傳。（微博@鍾麗緹Christy）

跨越12歲年齡差與外界質疑

回顧二人當年的情路，鍾麗緹與張倫碩在2015年因合作戀愛真人騷《如果愛》擦出愛火花，同年被傳媒拍得穿情侶裝同遊香港山頂後大方認愛，並於2016年11月8日在北京盛大完婚，三名女兒（長女張敏鈞、二女張思捷、三女張凱琳）隨後亦全數改姓張。當年這段相差12歲的「姊弟戀」雖曾頂住外界種種輿論壓力，但兩人十年間始終相濡以沫，張倫碩亦對三名繼女視如己出；如今用十年如一日的深情再度立下山盟海誓，不僅徹底粉碎外界質疑，更印證了真愛無懼年齡界限的動人佳話。

鍾麗緹與張倫碩在2015年因合作戀愛真人騷《如果愛》擦出愛火花。（小紅書圖片）

相差12歲姊弟戀恩愛如初。（微博@鍾麗緹Christy）

張倫碩對三名繼女視如己出。（微博@鍾麗緹Christy）