張佳添罕曬同父異母兩女溫馨舊照 曾因涉嫌襲擊女友遭起訴判刑
現年56歲的香港資深音樂人張佳添（Clayton Cheung），近年因擔任無綫電視（TVB）歌唱選秀節目《中年好聲音》系列的常駐評審而廣為大眾熟悉。近日他在社交平台分 享了一張六年前他與兩個女兒在酒樓飲茶的合照，畫面相當溫馨。
張佳添曬三父女溫馨舊照
據悉，這張照片攝於數年前，當時年僅14歲的大女張珈喬（Keona）已亭亭玉立；而6歲的細女Mira則笑得十分燦爛，眉眼與輪廓近乎完美複製爸爸，被網民大讚如「餅印」一般。時至今日，大女已滿20歲、細女亦已12歲，兩名女兒雖然同父異母，但在成長過程中感情一直十分要好，張佳添亦將她們視如珍寶，盡顯慈父一面。
陷婚外情結束14年婚姻
1998年，年僅28歲的張佳添與著名詞人黃敬佩遠赴拉斯維加斯註冊成婚，並於2006年誕下大女Keona。惟這段長達14年的婚姻後期亮起紅燈，他曾坦白直言當時太早步入婚姻、未見過世面，隨着中年危機到來，婚後更一度感到如「困在監獄」，後來因陷入婚外情，雙方於2012年正式離婚。
因涉嫌襲擊第二任妻子被起訴
張佳添與澳洲籍女友張佩詩的女兒Mira於2013年出生。然而這段戀情並未如預期美滿，二人因性格與脾氣不合頻生摩擦。張佳添因照顧女兒問題，與女友發生爭執，並將對方推跌及掌摑她，導致女友面部、手臂及大小腿多處受傷，因而被控襲擊致造成身體傷害罪。他曾直言那段時期彼此關係極度扭曲、幾乎令人崩潰。走過人生低谷後，張佳添近年已徹底放下往日恩怨，與兩位女兒的母親皆破冰重回朋友關係，共同承擔照顧兩個女兒的責任。
出身演藝世家轉戰幕前再爆紅
事實上，張佳添出身於香港演藝世家，其父為已故知名導演張森，伯父則是影星張沖。不過他並未子承父業投身大銀幕，從美國夏威夷大學新聞系畢業返港後，曾任職新聞導播及中學英文教師，直至1994年以獨立樂隊主音身分出道，隨後憑出色創作才華轉型為幕後金牌音樂人兼唱片監製。近年他獲邀擔任《中年好聲音》系列常駐評審，以專業犀利的點評風格大獲觀眾好評。