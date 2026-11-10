張佳添罕曬同父異母兩女溫馨舊照　曾因涉嫌襲擊女友遭起訴判刑

現年56歲的香港資深音樂人張佳添（Clayton Cheung），近年因擔任無綫電視（TVB）歌唱選秀節目《中年好聲音》系列的常駐評審而廣為大眾熟悉。近日他在社交平台分 享了一張六年前他與兩個女兒在酒樓飲茶的合照，畫面相當溫馨。

張佳添在社交平台分享了一張六年前他與兩個女兒在酒樓飲茶的合照。（IG@claytonmusic88）

張佳添曬三父女溫馨舊照

據悉，這張照片攝於數年前，當時年僅14歲的大女張珈喬（Keona）已亭亭玉立；而6歲的細女Mira則笑得十分燦爛，眉眼與輪廓近乎完美複製爸爸，被網民大讚如「餅印」一般。時至今日，大女已滿20歲、細女亦已12歲，兩名女兒雖然同父異母，但在成長過程中感情一直十分要好，張佳添亦將她們視如珍寶，盡顯慈父一面。

細女Mira眉眼與輪廓近乎完美複製爸爸。（IG@claytonmusic88）

細女Mira眉眼與輪廓近乎完美複製爸爸。（IG@claytonmusic88）

陷婚外情結束14年婚姻

1998年，年僅28歲的張佳添與著名詞人黃敬佩遠赴拉斯維加斯註冊成婚，並於2006年誕下大女Keona。惟這段長達14年的婚姻後期亮起紅燈，他曾坦白直言當時太早步入婚姻、未見過世面，隨着中年危機到來，婚後更一度感到如「困在監獄」，後來因陷入婚外情，雙方於2012年正式離婚。

張佳添因陷入婚外情，與第一任妻子於2012年正式離婚。（IG@claytonmusic88）

因涉嫌襲擊第二任妻子被起訴

張佳添與澳洲籍女友張佩詩的女兒Mira於2013年出生。然而這段戀情並未如預期美滿，二人因性格與脾氣不合頻生摩擦。張佳添因照顧女兒問題，與女友發生爭執，並將對方推跌及掌摑她，導致女友面部、手臂及大小腿多處受傷，因而被控襲擊致造成身體傷害罪。他曾直言那段時期彼此關係極度扭曲、幾乎令人崩潰。走過人生低谷後，張佳添近年已徹底放下往日恩怨，與兩位女兒的母親皆破冰重回朋友關係，共同承擔照顧兩個女兒的責任。

張佳添曾被控襲擊致造成身體傷害罪。（IG@claytonmusic88）

張佳添曾被控襲擊致造成身體傷害罪。（IG@claytonmusic88）

出身演藝世家轉戰幕前再爆紅

事實上，張佳添出身於香港演藝世家，其父為已故知名導演張森，伯父則是影星張沖。不過他並未子承父業投身大銀幕，從美國夏威夷大學新聞系畢業返港後，曾任職新聞導播及中學英文教師，直至1994年以獨立樂隊主音身分出道，隨後憑出色創作才華轉型為幕後金牌音樂人兼唱片監製。近年他獲邀擔任《中年好聲音》系列常駐評審，以專業犀利的點評風格大獲觀眾好評。

張佳添獲邀擔任《中年好聲音》系列常駐評審，以專業犀利的點評風格大獲觀眾好評。（IG@claytonmusic88）

張佳添獲邀擔任《中年好聲音》系列常駐評審，以專業犀利的點評風格大獲觀眾好評。（IG@claytonmusic88）