張柏芝機場獲粉絲土味情話狂撩　甜笑回應下一秒失魂險「出洋相」

現年46歲的張柏芝向來是圈中公認的「寵粉界天花板」，過往在機場巧遇粉絲不但主動請飲咖啡更送上小禮物，毫無巨星架子。日前她現身內地機場再度引發大批粉絲圍觀，心情大靚的她更當場被逗到險些「出洋相」；與此同時，向來凍齡有術的她近日更被網民抓包私下多了一個極度硬核的「新裝備」，極致反差火速在社交媒體掀起熱話！

張柏芝。（微博@張柏芝工作室）

機場零架子被撩「土味情話」

日前張柏芝一身粉紅羽絨保暖打扮現身機場，隨即被等候多時的忠實粉絲團團包圍。親民的她全程放慢腳步與大家有說有笑，期間更有粉絲現場大膽狂講「土味情話」大肆表白，把張柏芝逗得當場笑得合不攏嘴，場面歡樂。然而，她因聊得太投入，差點連前方的登機入閘口都「行過龍」也渾然不知，幸好身旁工作人員及時輕聲提醒。

有粉絲現場大膽狂講「土味情話」大肆表白。（抖音影片截圖）

張柏芝被逗得當場笑到合唔埋口。（抖音影片截圖）

身旁的工作人員及時輕聲提醒。（抖音影片截圖）

除了機場寵粉，張柏芝日前亦專程飛抵澳門為大型晚宴騷擔任表演嘉賓，深情獻唱經典神曲《星語心願》掀起全場集體回憶；完騷離場時見大批歌迷在寒風中守候，她更主動走近頻頻叮囑大家注意保暖、回家記得喝薑茶驅寒，細膩舉動暖透一眾粉絲的心。

深情獻唱經典神曲《星語心願》。（微博@張柏芝工作室）

主動走近頻頻叮囑粉絲。（微博@張柏芝中文網官方微博）

細膩舉動暖透一眾粉絲的心。（微博@張柏芝中文網官方微博）

張栢芝手提重磅壺鈴出巡鍛鍊

除了親民作風圈粉無數，年過四十依然維持極致少女狀態的張柏芝，其私下的超強自律習慣近日亦成為熱搜焦點。向來注重鍛鍊的她，近日外出時被發現竟直接把重磅健身壺鈴（Kettlebell）當作手袋隨身攜帶，只見她一邊邁步疾走，一邊單手抓緊壺鈴順勢鍛鍊手臂肌肉，將日常出行徹底變成高強度「流動健身房」，實行分秒必爭隨時隨地處於運動模式，手臂線條緊緻有力。這組極具喜感的硬核健身畫面在網上瘋傳後，不少網民留言激讚：「力量型大女主這不就來了」

年過四十依然維持極致少女狀態的張柏芝。（微博@張柏芝中文網官方微博）

拎重磅壺鈴當手袋。（微博@張柏芝中文網官方微博）