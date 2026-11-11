張柏芝機場獲粉絲土味情話狂撩　甜笑回應下一秒失魂險「出洋相」

撰文：河伯
出版：更新：

現年46歲的張柏芝向來是圈中公認的「寵粉界天花板」，過往在機場巧遇粉絲不但主動請飲咖啡更送上小禮物，毫無巨星架子。日前她現身內地機場再度引發大批粉絲圍觀，心情大靚的她更當場被逗到險些「出洋相」；與此同時，向來凍齡有術的她近日更被網民抓包私下多了一個極度硬核的「新裝備」，極致反差火速在社交媒體掀起熱話！

張柏芝。（微博@張柏芝工作室）

機場零架子被撩「土味情話」

日前張柏芝一身粉紅羽絨保暖打扮現身機場，隨即被等候多時的忠實粉絲團團包圍。親民的她全程放慢腳步與大家有說有笑，期間更有粉絲現場大膽狂講「土味情話」大肆表白，把張柏芝逗得當場笑得合不攏嘴，場面歡樂。然而，她因聊得太投入，差點連前方的登機入閘口都「行過龍」也渾然不知，幸好身旁工作人員及時輕聲提醒。

有粉絲現場大膽狂講「土味情話」大肆表白。（抖音影片截圖）
張柏芝被逗得當場笑到合唔埋口。（抖音影片截圖）
身旁的工作人員及時輕聲提醒。（抖音影片截圖）

除了機場寵粉，張柏芝日前亦專程飛抵澳門為大型晚宴騷擔任表演嘉賓，深情獻唱經典神曲《星語心願》掀起全場集體回憶；完騷離場時見大批歌迷在寒風中守候，她更主動走近頻頻叮囑大家注意保暖、回家記得喝薑茶驅寒，細膩舉動暖透一眾粉絲的心。

深情獻唱經典神曲《星語心願》。（微博@張柏芝工作室）
主動走近頻頻叮囑粉絲。（微博@張柏芝中文網官方微博）
細膩舉動暖透一眾粉絲的心。（微博@張柏芝中文網官方微博）

張栢芝手提重磅壺鈴出巡鍛鍊

除了親民作風圈粉無數，年過四十依然維持極致少女狀態的張柏芝，其私下的超強自律習慣近日亦成為熱搜焦點。向來注重鍛鍊的她，近日外出時被發現竟直接把重磅健身壺鈴（Kettlebell）當作手袋隨身攜帶，只見她一邊邁步疾走，一邊單手抓緊壺鈴順勢鍛鍊手臂肌肉，將日常出行徹底變成高強度「流動健身房」，實行分秒必爭隨時隨地處於運動模式，手臂線條緊緻有力。這組極具喜感的硬核健身畫面在網上瘋傳後，不少網民留言激讚：「力量型大女主這不就來了」

年過四十依然維持極致少女狀態的張柏芝。（微博@張柏芝中文網官方微博）
拎重磅壺鈴當手袋。（微博@張柏芝中文網官方微博）
隨時隨地操肌。（微博@張柏芝中文網官方微博）
古天樂林淑茵緋聞因一對鞋再升溫？　被媒體封為「初代鬼后」勁型慳妹楊思琦花22萬供女讀國際學校　14歲楊卓穎罕亮相節目極有主見吳若希離開《三代同糖》真相　為拍劇體力透支昏迷送院急告假救命陳豪被網民野生捕獲巡舖再逛超市　被大讚靚仔笑晒口勁親民陳百祥指TVB籌款節目請唔到大卡士　爆今次碌人情卡請人獻唱
張栢芝
香港藝人動向