玫瑰戰爭｜鄺潔楹演技遭批唔及楊茜堯　高EQ親回認有壓力「賺咗」

無綫59周年重頭台慶劇《玫瑰戰爭》日前強勢開播，由陳豪、林夏薇、馬國明、陳展鵬及楊茜堯等全視帝視后超豪華陣容領銜主演。劇集甫開局便憑藉一場觸目驚心的暗黑娛樂圈黑幕掀起全城熱話，而背後的始作俑者，竟落在向來以清純甜美形象入屋的鄺潔楹（Judy）身上；未料這場破格演出在贏得關注的同時，亦在戲外引爆網民針對其演技與同框身份的激烈爭辯，火速成為社交媒體焦點！

無綫重頭台慶劇《玫瑰戰爭》。（IG@tvb77atelier）

現年34歲的鄺潔楹在劇中飾演「林安安」。（微博@電視劇玫瑰戰爭）

首演反派落迷姦水設局出賣陳自瑤

現年34歲的鄺潔楹在劇中飾演「林安安」，表面上是備受力捧、天真無邪的當紅花旦，與林夏薇、姚子羚、傅嘉莉及陳自瑤情同姊妹，實則內心早已世故冷酷。首集劇情講述楊茜堯飾演的「夏無雙」以海外片廠代表身份強勢歸來，暗中追查亡友陳自瑤（飾 關子盈）當年的墮海死因，重重黑幕隨即被逐一撕開；原來當年鄺潔楹在姚子羚的金錢利益驅使下，假意相約毫無防備的陳自瑤喝酒，暗中將俗稱「迷姦水」的藥物倒入其飲品中，並親手將神志不清的閨密送上好色客戶床上陪客。鄺潔楹冷酷無情地設局陷害閨密的一幕，徹底顛覆過往純良形象。

將俗稱「迷姦水」的藥物倒入陳自瑤飲品中。（影片截圖）

陳自瑤被迷姦。(影片截圖)

演技遭狠批「未夠班」同框視后不合襯

然而劇集播出後，網民對鄺潔楹的評價卻走向兩極。劇中其餘主要女演員如楊茜堯、林夏薇及姚子羚等均入行多年，屬氣場強大的視后及實力派，有網民在社交媒體發文直指鄺潔楹表現稚嫩：「楊怡（楊茜堯）真係好好戲，鄺潔楹完全唔係嗰班女嘅 level」，亦有人留言：「搵鄺潔楹做真係怪怪哋，首先佢年齡同其他5個差一截，簡直唔同年代唔同輩份，跟住演同一代好姊妹好怪」；不過，大批劇迷亦護航，認為角色本就是「唔討好嘅下把位」，其嬌小外貌正能營造偽善的反差感。

有網民在社交媒體發文直指鄺潔楹表現稚嫩。（threads截圖）

有網民認為鄺潔楹年齡和身高與其餘的女演員不匹配。（threads截圖）

有網民認為角色設定本身就是「唔討好嘅下把位」，需要多睇幾集才能定論。（threads截圖）

面對網民的評價，鄺潔楹展現過人氣度，親自現身留言區回應：「係嘅，我拍個陣都好大壓力，但可以同前輩們一齊做戲真係好正，賺咗!」不卑不亢的謙遜態度瞬間獲網民激讚：「你回得都好有風度，support你，繼續努力。」

鄺潔楹高EQ回應。（threads截圖）

不卑不亢的謙遜態度瞬間獲網民激讚。（threads截圖）

投資副業成隱形小富婆

身高155cm的鄺潔楹多年來一直在演藝圈中穩步求變。由早年接拍「第五代邦民女」廣告出道、在J2節目《3日2夜》展現健美身段彈起，再到《學是學非》的精靈是非精及《愛·回家》的「江百慧（Bonnie）」，形象鮮明討喜。戲外的她更是深藏不露的學霸富家女，畢業於美國西雅圖大學商業經濟學系，父母經營傢俱進出口生意，家住大埔淺月灣逾2,000呎獨立洋房，早年已與胞兄合資買入跑馬地物業「上車」；頭腦靈活的她更先後開創法式曲奇品牌、投資健身中心及酒吧，身家豐厚。

鄺潔楹多年來一直在演藝圈中穩步求變。（IG@judy.kwong）