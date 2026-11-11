52歲利嘉兒近照凍齡如昔　歷兩度流產與周國豐3年婚姻被爆冇註冊

現年52歲的利嘉兒當年憑擔任《笑談普通話》主持而深入民心，自淡出幕前後生活一向低調，鮮少在公開場合露面。早前她罕有現身舊同事飯局，近照曝光後隨即引來網民熱議，不少人大讚她保養得宜，凍齡外貌十年如一日。



利嘉兒當年憑擔任《笑談普通話》主持而形象入屋。（節目截圖）

利嘉兒罕有現身舊同事飯局。（網上圖片）

凍齡外貌十年如一日。（網上圖片）

與周國豐三年短暫婚姻驚爆未註冊

利嘉兒於2004年經電台同事羅啟新牽線認識周國豐，兩人火速墮入愛河，拍拖不足三個月已互許終身。其後二人於2005年11月舉行盛大婚禮，席間星光熠熠，黎明、陳慧琳、梁詠琪等天王天后均有到賀。惟婚姻僅維持三年便於2008年劃上句號，事後更驚爆二人當年其實從未正式註冊登記。

周國豐早前受訪時罕有重提這段舊情，坦言當年自己淪為婆媳之間的「夾心人」，加上不願衝突而一味迎合，兩夫婦從不爭吵反而令情緒不斷積壓，最終導致感情「冰封」至無法挽救，直言自己要對分開負上最大責任。

周國豐日前接受張慧敏Son姐的YouTube頻道訪問，罕有談及與前妻利嘉兒婚姻決裂的原因。（YouTube/@張慧敏Son姐話）

再婚歷兩次小產高齡獲愛女

揮別舊情後，利嘉兒於2010年覓得第二春，低調改嫁製衣業商人Bong Lau（劉力元）。一心渴望組織家庭的她，求子之路卻甚為坎坷。利嘉兒曾在節目中透露，婚後發現患有子宮肌瘤，手術休養兩年後才成功懷孕，卻不幸經歷兩度流產，令她陷入自責與悲痛。

利嘉兒曾在節目上分享求子大作戰！（電視截圖）

為了順利生育，她採取中西醫合璧，每日都打針，打足幾個月，最後決定做試管嬰兒，終在2018年以44歲高齡順利誕下愛女Karyssa。回首這段辛酸歷程，她曾感觸坦言：「睇返轉頭，過程好痛苦但都好感激自己捱過咗！」