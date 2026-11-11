張偉文近況曝光昔日病容一掃而空　曾因院舍疏忽致病情惡化入院

現年73歲、在樂壇有「靚聲王」之稱的張偉文，近年受多種病痛及健康問題困擾，長期需入住護老院接受照料，早前外界對其身體狀況甚為掛心。近日，其監護人兼好友方俊在社交平台分享與圈中好友賈思樂（Louie Castro）一同前往探望張偉文的合照，相中張偉文精神奕奕、笑容滿面，看起來康復進度良好。

方俊在社交平台分享與好友賈思樂（Louie Castro）一同前往探望張偉文的合照。（FB@方俊）

張偉文近況曝光精神奕奕

方俊在社交平台上載多張探病合照，並感性發文寫道：「非常感謝Louie今日一起去探偉文，又請我吃lunch。Louie更帶備美食，偉文吃得開心，見到老友笑容滿面，偉文你並不孤單，我們撐你，你要加油！」

張偉文雖臥於病床上，但整個人容光煥發、眼神明亮有神。（FB@方俊）

張偉文雖臥於病床上，但整個人容光煥發、眼神明亮有神。（FB@方俊）

從方俊公開的照片可見，張偉文雖臥於病床上，但整個人容光煥發、眼神明亮有神。賈思樂亦十分貼心，特意帶了新鮮藍莓等美食前來探望。面對好友的探望與美食，張偉文心情大靚，對著鏡頭數度咧嘴露齒燦笑。不論是與賈思樂或是與方俊的自拍，張偉文都顯得活力十足，復原情況相當樂觀，完全擺脫了早前的憔悴病態。

張偉文雖臥於病床上，但整個人容光煥發、眼神明亮有神。（FB@方俊）

網民見精神飽滿感安慰

照片曝光後，大批歌迷與網民紛紛在帖文下熱烈留言送上真摯祝福：「看到精神好讚」、「祝偉文哥身體健康、早日康復」，並盛讚方俊與賈思樂「兩位好有愛心」。更有網民叮囑他要保持愉快的心情，字裡行間滿載關懷。

「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧 長期臥床致嚴重壓瘡 。《東張西望截圖》

曾因院舍疏忽致病情惡化入院

事實上，張偉文早前的健康情況一度亮起紅燈，令外界憂心忡忡。方俊曾公開痛斥張偉文入住的護老院涉嫌疏忽照顧，不但未有妥善護理，更疑似隱瞞其壓瘡病情，導致傷口嚴重感染惡化，甚至因腳部紅腫潰爛及發炎被緊急送院治療。所幸在醫護人員及身邊人的悉心照料下，張偉文現已成功渡過難關，身體狀況逐步回穩好轉。

「靚聲王」張偉文疑遭護老院疏忽照顧 長期臥床致嚴重壓瘡 。（IG@amanfongamanfong）