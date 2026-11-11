梁家輝奪金雞影帝霸氣閃身步護獎　闢謠孤身搭車：我還有自理能力

《第39屆中國電影金雞獎頒獎典禮》於11月10日晚在廈門圓滿落幕，現年68歲的殿堂級演員梁家輝憑藉懸疑力作《捕風追影》的精湛演技，成功斬獲「最佳男主角」殊榮！這座獎座不僅是他從影40多年來首度獲得金雞獎提名，並「一擊即中」成功封帝，更讓他正式補齊演藝生涯極具份量的最後一塊拼圖，成為繼梁朝偉之後，華語影史上第二位集齊香港電影金像獎、金馬獎及金雞獎的「三金影帝」大滿貫得主。



梁家輝憑電影《捕風追影》，先後奪得金像影帝及金雞影帝。（《捕風追影》劇照）

感言如作夢：拿獎不代表可以收工

在台上接過極具份量的金雞獎座時，梁家輝難掩激動與感觸。他在發表獲獎感言時真情剖白：「從影四十多年，第一次獲得金雞獎提名，而且現在把獎拿在手裏，感覺很奇妙、很夢幻。這也讓我想起大家對我這個演員的肯定，不單是肯定我在戲裏的演出，也提醒了我接下來要好好演。」在逐一感謝《捕風追影》的主創團隊、投資方及觀眾後，他展現敬業樂業的風骨，霸氣又幽默地高呼：「拿了獎不代表可以收工，咱們開工了！」

梁家輝摘下金雞影帝，成為繼梁朝偉後，奪得「華語影壇三金大滿貫」的香港演員。（直播截圖）

郭富城擔任「最佳男主角」的頒獎嘉賓，並締造《寒戰》「李文彬」及「劉傑輝」重聚。（直播截圖）

拒絕旁人代拿獎盃：握喺手先實在

典禮結束後的後台採訪環節更曝光了這位影帝極具童心的一幕，當時工作人員考慮到梁家輝一手拿著獎盃、一手拿著獲獎證書配合媒體採訪較為吃力，便主動上前示意想暫時幫他接過保管。沒想到梁家輝見狀，竟下意識敏捷地一個「閃身步」俐落躲開，雙手緊緊將金雞獎盃摟入懷中，宛如護著心愛玩具的小朋友般脫口而出：「甭想！」逗趣反應惹得全場哄堂大笑；隨後他又笑著補充了一句：「離不開了！」梁家輝在受訪時認真解釋，這份遲來的榮譽得來不易，獎盃必須真真切切握在自己手裡才有真實感，親手捧著才是最實在的感覺。

梁家輝接受採訪超搞笑。（微博影片截圖）

閃身步！（微博影片截圖）

親回「獨自搭高鐵」：年紀大但有自理能力

除了封帝喜訊，梁家輝早前因「獨自坐高鐵赴金雞」的照片在網絡瘋傳而登上熱搜榜。對此，梁家輝在後台大方幽默闢謠，笑言外界純屬誤會一場。他透露當天是在惠州剛拍完《捕風追影 2》的當日戲份後，隨即乘搭高鐵趕往廈門；所謂「形單隻影」只是因為隨行工作人員剛巧臨時走開去小賣部買東西及去洗手間而已，他更風趣回應：「我雖然年紀大，但我還是有自理能力！」據工作人員透露，梁家輝在典禮結束後還要趕回劇組，繼續投入緊張的拍攝工作。

梁家輝早前被捕獲深夜獨自等高鐵，頭枕行李箱小睡片刻。（小紅書）

梁家輝回憶「獨自搭高鐵」情景：工作人員們都在。（微博影片截圖）

視家庭為唯一：能點亮家裏的燈才是驕傲

即便演技早已封神並坐擁三金影帝頭銜，梁家輝多年來對虛名始終淡然處之。他曾於訪談中坦言，演藝界的光環從未讓他迷失：「名利對我來講都是浮雲，什麼千面影帝、最佳演員，都是外界賦予的，沒必要放在心上，都是虛的。」這位圈中公認的絕頂顧家好男人更動情直言：「我能帶多少錢回家，能點亮家裏多少盞燈，能讓家有多溫暖光亮，那才是我的驕傲。」將對家人的承諾與愛意看得比任何榮譽更重，卓越的演技配合通透豁達的人生哲學，再次贏得全網影迷的由衷敬佩！