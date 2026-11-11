布斯韋利士傳病情加重「已像嬰兒」　細女怒斥爆料人：離我們遠點

荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis）2022年因失語症宣布息影，隔年再確診罹患額顳葉失智症（FTD）而他的病情也持續惡化。一名知情人士透露，布斯韋利士並未完全意識到自己病情的嚴重性。



該名知情人士透露：「他知道自己的生活與以往不同，但並不覺得有那麼大的差別。他不會談論這件事，甚至也沒什麼好抱怨的。他感覺到有些地方不對勁，但無法全面理解。」

知情人士透露，布斯韋利士病情加重「已像嬰兒」。（IG@brucewillisbw）

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據知情人士指出，布斯韋利士的性格也經歷了一些劇烈轉變。據說他現在比年輕時要放鬆得多：

有時候他看起來像個對某個物體充滿好奇、正目不轉睛打量著它的嬰兒。

不過這樣的爆料顯然對於布斯韋利士的家屬造成嚴重的困擾，布斯韋利士最小的女兒Tallulah Willis，正對那位私下爆料她父親健康狀況的人喊話，要求對方「離她家人遠一點」。

Tallulah針對一篇報導中對方稱布魯斯「現在表現得像個嬰兒」。Tallulah在閱讀該篇文章後發文情緒激動。她表示：「這觸動了我的心弦，因為世界各地愛他的人在我分享照片時曾向我表達過，對於發布的內容應該抱持真實且清晰的覺察。」

她憤怒的說：

所以，那個分享他「現在表現得像個嬰兒」的「朋友』、「家庭成員」或消息人士？這怎麼能被接受？你是誰？請你離我們遠一點！

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