布斯韋利士愛女浪漫完婚！荷里活群星低調見證「與時間賽跑」親情

現年71歲的荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis）近年飽受認知症折磨，家族長年籠罩於抗病陰霾，近日終於難得喜事！其幼女塔盧拉·韋利士（Tallulah Willis）於上周六（8月8日）與伴侶積斯汀·艾斯（Justin Acee）低調完婚，而星光熠熠的荷里活盛宴背後，是布斯韋利士正逐漸失去記憶，趕着與時間競賽的親情見證。



布斯韋利士（Bruce Willis）近年飽受認知症折磨。資料圖片。（Instagram@brucewillisbw）

布斯韋利士（Bruce Willis）的幼女塔盧拉·韋利士（Tallulah Willis）上周末與伴侶積斯汀·艾斯（Justin Acee）低調完婚。（IG@buuski）

影壇巨星低調到賀 狄美摩亞盛裝打點婚宴

這場莊園婚禮沒有荷里活式的璀燦與高調，只邀請了最親密的家人與摯友到來，據美國權威娛樂媒體People釋出的現場消息，場地以童話森林風格佈置，每個細節都顯示出一對新人對家族的感恩與心意。

布斯韋利士（Bruce Willis）的幼女塔盧拉·韋利士（Tallulah Willis）上周末與伴侶積斯汀·艾斯（Justin Acee）低調完婚。（IG@buuski）

婚禮成荷里活實力派巨星聚會

當日的賓客名單堪稱是荷里活近年難得一見的實力派巨星聚會，據The Times of India報道，知名影星劉玉玲（Lucy Liu）身穿一襲簡約的香檳色晚禮服到來恭賀；而憑《蜘蛛俠》系列風靡全球的安德魯加菲（Andrew Garfield）亦來到婚禮現場，儀式完畢後與圈中好友一同舉杯送上祝福。

塔盧拉·韋利士與積斯汀·艾斯的婚禮賓客陣容，堪稱近年荷里活難得一見的實力派巨星聚會。（IG@scoutlaruewillis）

然而，全場真正的焦點，始終是這個經歷無數風雨的重組家庭。母親狄美摩亞（Demi Moore）以一襲優雅的墨綠色長裙現身，全程忙碌地打點婚禮細節，而自從前夫病重後，她幾乎成了整個家族的精神支柱。布斯韋利士的現任妻子艾瑪・海明・韋利士（Emma Heming Willis）亦盛裝現身，與狄美摩亞並肩而立，兩位女性用行動向外界展示了何謂真正的「現代家庭」。

爸爸記憶正倒數 搶在認知退化前的婚禮

2023年，布斯韋利士的家人對外發表聲明，證實這位動作巨星罹患了無法治癒的額顳葉認知障礙症（Frontotemporal dementia, 簡稱 FTD）。國際權威醫學機構額顳葉退化症協會(AFTD)的數據顯示，FTD會逐步摧毀患者的語言能力、性格與記憶，惡化速度會因人而異。

「他現在的日子，是按天來計算的。」有親近布斯韋利士家族的消息人士曾向媒體透露，而幼女塔盧拉選擇在此刻完婚，用意不言而喻。她曾在受訪時坦言，看着父親的病情日漸加重，讓她更渴望緊緊抓住每一個能與爸爸共享的當下。在婚禮儀式上，當布斯韋利士穿著筆挺的西裝，在家人攙扶下進場時，現場響起了長達數分鐘的掌聲，畫面令人極為動容。

眼見父親FTD病情持續惡化，塔盧拉選擇在此刻完婚，而布斯韋利士由家人攙扶出席婚禮的一幕，令全場動容。（IG@justinacee）

歡樂夾雜感傷 派對落幕見親情重量

婚禮晚宴的氣氛是溫馨與感傷交織，一對新人在舞池中央領舞，隨後家族成員相繼加入。據悉塔盧拉暫未對外公布詳細蜜月安排，現階段首要仍是留家陪伴親人。

據悉塔盧拉暫未對外公布詳細蜜月安排，現階段首要仍是留家陪伴親人。（IG@justinacee）

玫瑰花瓣映鑽戒，雙手相扣，這場婚禮是布斯韋利士家族苦難裡難得的喜事。（IG@buuski）

派對一直持續到深夜，安德魯加菲與一眾賓客在微醺中步出莊園；而布斯韋利士則在妻子與看護的陪伴下提早離席休息。

布斯韋利士（Bruce Willis）憑《虎膽龍威》（Die Hard）系列及《鬼眼》等經典電影爆紅。（IMDb)

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