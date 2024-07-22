布斯韋利士病情惡化唔認得前妻狄美摩亞「情史曝光」離婚仍是朋友

美國男星布斯韋利士（Bruce Willis） 2022年宣佈罹患上「失語症」，隔年再發現患上「失智症」，宣告息影。最近有知情者表示，這兩年內他的病情越來越惡化，而其家人都對於最糟的情況做好心理準備。



根據《Intouch》報導，有人爆料指出，今年69歲的布斯韋利士這兩年的病情其實一直在惡化，包括認知能力方面日漸衰退，如今經常連熟人都不太認得，甚至無法認出前妻狄美摩亞（Demi Moore）。他的家人在發現這個狀況後，儘量陪伴在他身邊。61 歲的狄美摩亞也堅決表示，絕對不會捨棄他：「時間已不斷在流逝… 」 據悉，她每週至少會見 布斯韋利士 一面。

今年69歲的布斯韋利士這兩年的病情其實一直在惡化。（Getty Images）

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自從布斯韋利士息影後，社交平台上偶有傳出他的生活情況，大女兒 Rumer Willis 早前曾經談及父親的病情，提起他在家裡享受天倫之樂，每天有一歲的孫女陪伴。當時她表示，父親的健康情況「非常良好」。



他另一名女兒 Tallulah Willis 早前也曾經坦言，自己也是自閉症患者，在確診後「改變了自己的一生」，另外，談及父親早期病情時，不知道他生病了，還以為他不喜歡自己。

布斯韋利士和狄美摩亞經歷4個月戀愛後，在1987年結婚，育有3名女兒，在2000年和平離婚，之後雙方各自組織家庭，也維持著良好關係，有時候兩方家庭還會一起慶祝節日。

布斯韋利士和狄美摩亞經歷4個月戀愛後，在1987年結婚，育有3名女兒。（ig@demimoore）

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