陳欣健偕嫩女買餸傳黃昏戀　親揭真相否認有新歡：我得一個老婆

現年81歲的陳欣健（Philip）年輕時情史豐富，向來給人風流倜儻的印象，早年更曾自爆擁有近30位紅顏知己。早前，他被《東周刊》直擊與一名年輕女子在銅鑼灣超市同遊買餸，在網上掀起熱話，甚至傳出「黃昏戀」疑雲。

陳欣健與妻子育有兩個女兒。（《早D知早D醫》圖片）

陳欣健親解逛街真相

日前，陳欣健出席《2026 EYT 好友會聯歡聚會》，談及與年輕女子逛街買餸一事，他表示自己社交生活正常，與任何年齡層的朋友都會去逛街，更直言跟年輕一代交流能令心境變年輕。對於外界的種種揣測，他幽默回應：「我得一個老婆，點會有新歡？」

陳欣健與妻子育有兩個女兒。

分享照護患病太太秘訣 「當佢係BB」

被問及照顧患病的太太會否感到吃力時，陳欣健坦言毫不辛苦。他亦大方分享自己的照護心得，透露如果患有認知障礙症的人表現得沒多大反應時，不妨換個角度：「咁就要想返起當日嘅佢，由當初識嘅佢幾靚又好，結婚時有乜承諾！最緊要當佢係BB。」言談間流露出對妻子的百般寵溺與包容。

陳欣健分享照顧患認知障礙症太太張蓉蓉的經歷及感受。（《早D知早D醫》圖片）

默默守護患病妻子逾十年

事實上，陳欣健在現實中對妻子張蓉蓉極為專情與深情。他與太太於1974年結為夫妻，婚後育有陳早茵及陳早怡兩名女兒。近年張蓉蓉不幸患上認知障礙症，陳欣健十多年來始終不離不棄，悉心在旁照料。回望過去的風流歲月，陳欣健亦曾多次公開表達對太太的感激與愧疚。他坦承昔日經常忙於在外且緋聞纏身，讓太太受了不少委屈，非常感激對方的體諒與容忍。

陳欣健曾多次公開表達對太太的感激與愧疚。（YouTube@紅查館）