孫儷12歲女出征國際舞賽摘3金 娘娘滿頸獎牌變迷媽狂影相超驕傲
撰文：聯合早報
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「第14屆新加坡國際標準舞公開賽」於上周末（11月7日、8日）在新達城國際會議展覽中心舉行，據悉這項賽事是本地最受矚目的年度國標舞及拉丁舞盛會之一。有網民透露，內地女星孫儷在11月7日的賽事中低調現身觀眾席，陪伴12歲女兒「小花」（本名鄧涵一）參賽。據悉，小花在拉丁舞少年組比賽中表現亮眼，一舉斬獲三面金牌。
9日有網民在小紅書分享偶遇孫儷的過程。從曝光的畫面可見，孫儷當天打扮樸素，一襲黑色休閒裝扮、戴着帽子和口罩，與其他家長一樣低調地坐在舞池外圍。比賽過程中，她全程舉着手機，化身女兒的專屬攝影師專注地拍攝。更吸睛的是，有一幕孫儷脖子上掛着估計是小花贏得的三面金牌，眉眼間難掩驕傲之情。
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該網民還寫道：
超級幸運娘娘就坐在對面，本人超漂亮、狀態超級好，也恭喜小花獲得冠軍，跳得真的特別棒。娘娘全程陪伴真的是很用心。
雖然小花年僅12歲，但在舞池中翩翩起舞的她，展現出紮實的拉丁舞功底，舞姿標準且充滿力量，舉手投足間更顯露出如同媽媽孫儷般的韌性，架勢十足。
據了解，孫儷在小花5歲時便讓她接觸舞蹈，7歲時轉攻拉丁舞，平時每周固定訓練超過15個小時，也難怪能在國際賽事中取得如此優秀的成績。畫面曝光後，不少網民紛紛留言讚歎：
「鄧超的基因還是太強大了，完全是縮小版鄧超」
「覺得妹妹很有孫儷的那股子韌勁。」
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