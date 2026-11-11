29歲劉穎鏇神級球技搶盡風頭　力壓譚旻萱加冕新一代「籃球女神」

商台年度體壇盛事「903 AllStar籃球賽」日前圓滿落幕，賽前焦點原落在備受緋聞困擾、四年前憑該賽事爆紅的原任「籃球女神」譚旻萱（Mandy）身上；未料終場哨聲響起後，全場風向竟以破竹之勢徹底大洗牌！現年29歲的無綫高䠷小花劉穎鏇（Tiffany）憑著近乎職業級的純熟球技與健康陽光氣質橫掃全場，不僅賽事精華在社交平台被瘋狂洗版，更引來資深傳媒人郭靖言專程撰文盛讚，直指新一任「籃球女神」正式易手，上演了一場教科書級的「一夜極速上位」神話！

劉穎鏇。（FB@劉穎鏇 Tiffany Lau）

譚旻萱。（FB@Mandy Tam 譚旻萱）

劉穎鏇24號球衣出戰903籃球賽

在今次賽事中，代表「歌星勇士隊」出戰的無綫小花劉穎鏇身穿24號球衣霸氣登場，一踏上球場便展現出壓倒性的氣場與走位意識。身高176cm、擁有一身標誌小麥膚色與健美線條的她，在場上奔跑動作俐落流暢，外線果斷起手射入三分球，切入與突破兼備，每次摘下關鍵籃板均引爆全場震耳欲聾的歡呼。

劉穎鏇一踏上球場便展現出壓倒性的氣場與走位意識。（FB@劉穎鏇 Tiffany Lau）

資深傳媒人郭靖言賽後撰文直言，懂得打籃球的女藝人格外吸睛，並大讚劉穎鏇球技「不是一般的好，而是非常好，甚至有職業水準」；更難得的是其球品，即使手握技術優勢，亦不盲目「獨食」，反而主動為走位生疏的女隊友穿針引線、送上助攻，極具大將之風。劉穎鏇的籃球根基早於童年種下：她在美國洛杉磯長大，5歲已接觸籃球，高中時曾代表校隊出戰加州賽事並勇奪亞軍，扎實功架早在學生時代已練成。

主動為走位生疏的女隊友穿針引線。（FB@劉穎鏇 Tiffany Lau）

高中時曾代表校隊出戰加州賽事並勇奪亞軍。（Facebook圖片）

兩代籃球女神首度正面交鋒

相較之下，四年前同樣在903賽事中平地一聲雷崛起的譚旻萱，今屆賽前雖因與網球名將黃澤林的戀情成為傳媒追訪焦點，並早早表明拒絕受訪，惟賽後討論區的風頭卻全數被劉穎鏇奪走。劉穎鏇於2016年參選港姐奪得亞軍兼最上鏡小姐入行，2023年奪得「飛躍進步女藝員」，並憑拼搏的動作戲獲封新一代電視台打女。多年來默默耕耘的她，今次跨台打了一場公開籃球賽，反而人氣急升，好感度直線飆升。

譚旻萱與黃澤林的戀情成為傳媒焦點。（小紅書截圖）

譚旻萱四年前同樣在903賽事平地一聲雷崛起。（FB@Mandy Tam 譚旻萱）

劉穎鏇多年來默默耕耘。（FB@劉穎鏇 Tiffany Lau）

真材實料運動底子成第二賽道

真材實料的運動天份，向來是藝人突破演藝盲點的強大武器。近年Chloe蘇皓兒、Ashley林愷鈴及COLLAR成員Candy在球場上的專注英姿備受好評；《足球女將2》中獲封「夏蘭穎」的Vian（連家穎）、代表香港棒球隊出戰亞運的胡子彤，以至憑專業瑜伽絕地翻身成頂流導師的林芊妤（Coffee），均印證健康自律的體育魅力，能為藝人開闢第二賽道。

《足球女將2》中獲封「夏蘭穎」的Vian（連家穎）。（threads@𝐕𝐢𝐚𝐧 𝐋𝐢𝐧 連家穎）