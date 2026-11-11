新聞女王3｜首波預告5大細節　疑似Man姐背影何依婷暗藏回歸玄機

在日前（11月10日）舉行的無綫《TVB邁向60年節目巡禮2027》中，全場最矚目的焦點莫過於現象級神劇《新聞女王3》（又名《新聞女王III》）正式宣布拍板開拍，並由總監製鍾澍佳親證將作為該系列的「最終季」！



《新聞女王3》正式宣布拍板開拍。（TVB）

《新聞女王》前兩輯口碑與收視橫掃兩岸三地，靈魂人物佘詩曼憑「Man姐（文慧心）」一角兩度封后，第二季更狂掃台慶頒獎禮「最佳劇集」等9大獎項。大會現場率先曝光首支前導預告片，高海寧、李施嬅、鄧智堅、徐榮、王敏奕、吳業坤等原班核心班底強勢回歸；而宣傳片在最後一秒更突然響起熟悉的電話錄音聲線：「我係文慧心，請你留低你嘅電話，我會盡快覆你……」瞬間引爆全網狂熱期待！

Man姐「聲演」錄音短訊！（TVB）

1. 預告神秘女背影引揣測

雖然預告片掀起回憶殺，但預告中卻暗藏極大懸念——整段宣傳片以AI生成技術與前兩季精華交疊穿插，核心主角Man姐全程竟然「未有正面亮相」，取而代之的僅是一個極具壓迫感的神秘女性背影，令外界瘋猜究竟是Man姐強勢回朝，還是有全新勁敵空降SNK新聞部爭奪總監寶座。總監製鍾澍佳親自受訪拆解謎團，驚爆佘詩曼目前「尚未正式答允參演新一季」！鍾澍佳透露，追求完美的阿佘對演出質素極具要求，目前已向他開出條件，表明必須先看過完整劇本滿意後才能進一步落實簽約，令靈魂人物Man姐的去留成為全劇最大的未知數。

雖然沒有Man姐正臉畫面，但有一個神秘女神背影。（TVB）

2. 夏文汐捲國際風暴引爆失蹤謎團

製作團隊在前導預告中亦花盡心思埋下大量魔鬼細節，預告片延續上一季Man姐養母Madam Yuen阮雪君（夏文汐 飾）避走海外追查國際黑幕的伏線，將劇情版圖一口氣拉向國際新聞風暴，Madam Yuen捲入失蹤甚至遇害疑雲，將成為掀起《新聞女王3》腥風血雨的關鍵序幕。

夏文汐捲入失蹤疑雲掀起《新聞女王3》序幕。（TVB）

夏文汐捲入失蹤疑雲掀起《新聞女王3》序幕。（TVB）

3. 高海寧強勢回歸

除了主線劇情，《新聞女王》系列的世界觀亦將迎來重大擴展。憑「許詩晴（Cathy）」人氣爆升的高海寧對於參演最終季興奮不已，直言與劇組默契深厚，更搞笑自爆「連劇本都未睇就已經即刻報名參演」。無綫更首度披露正籌備由高海寧獨挑大樑的全新衍生劇《新聞官許詩晴》，深入剖析該角色在政府新聞處公關與傳媒機構之間的權謀角力！不過鍾澍佳笑指「許詩晴要等吓先」，目前必須傾盡全力寫好第三季劇本。

高海寧落實出演《新聞女王3》。（TVB）

4. 新聞台暗藏何依婷主播畫面

當中最令眼尖劇迷驚喜的彩蛋，是新聞直播室內一個不起眼的背景小屏幕上，竟然一閃即逝出現了第一輯中由何依婷飾演的徐曉薇正在端坐播報新聞的畫面！這個精巧細節瞬間串起首季的人物網絡，監製鍾澍佳受訪時更語帶玄機暗示：「只要上兩季未死嘅角色，都有可能回歸！」

直播室屏幕驚現何依婷身影。（TVB）

徐曉薇驚喜回歸？（TVB）

5. 黃宗澤淡出林正峰或復活

至於客串陣容，鍾澍佳透露黃宗澤的角色因劇情走向已自然淡出，若劇本合適或僅安排客串一兩場；反而在第二季離奇「被消失」的林正峰，則大有機會在最終季驚喜回歸，為這部無綫神劇寫下最圓滿的句號。