震撼樂壇！TVB夥騰訊播勁歌金榜　辦《大灣區勁歌金曲頒獎典禮》

【TVB/騰訊音樂娛樂/大灣區勁歌金榜】TVB將重塑勁歌金曲！無線集團（TVB）（0511）宣佈與騰訊音樂娛樂集團（TME）簽署戰略合作協議，雙方將共同推出音樂項目《大灣區勁歌金榜》。是次合作主要涉及數據與平台資源的整合，TVB將提供香港地區的電視及多媒體播放數據，TME則提供旗下四大平台（QQ音樂、酷狗、酷我、JOOX）涉及5.28億用戶的市場大數據及發行網絡。



雙方計劃透過是次合作，將傳統電視音樂節目IP延伸至實體演唱會及年度頒獎禮，藉此在大灣區逾8,000萬粵語人口中尋求廣告、票房及版權等多元變現機會。



TVB負責本地統籌 TME提供內地數據

合作雙方指出，《大灣區勁歌金榜》透過「收歌、評分、上榜」三大階段，在具體運作上，該榜單旨在建立一套綜合兩地數據的評分標準。TVB將負責收集香港各大唱片公司及獨立音樂人的作品，並提供旗下平台（包括翡翠台、myTV SUPER等）的播放數據；TME則負責收集非香港地區（包括澳門及大灣區其他城市）的廣東歌發行數據。雙方將結合各自數據庫進行評分，藉此改變以往單一市場的排行榜模式。

TVB無線集團宣佈與騰訊音樂娛樂集團簽署戰略合作協議，雙方將共同推出音樂項目《大灣區勁歌金榜》。（李芍慜攝）

涵蓋節目與實體演出

為擴大項目的商業效益，雙方規劃了三大合作板塊。TVB與TME續指，每週榜單節目，逢星期六晚上於TVB翡翠台播出30分鐘的《大灣區勁歌金榜》音樂節目，內容涵蓋新歌推介、歌手專訪等。

其次，雙方將每三個月舉辦一次實體LIVE音樂會；最後，計劃每年舉辦《大灣區勁歌金曲頒獎典禮》。此舉顯示TVB意圖將傳統的音樂節目IP，轉化為結合線上播放與線下實體活動的長期商業項目。

TVB將提供香港地區的電視及多媒體播放數據，TME則提供旗下四大平台涉及5.28億用戶的市場大數據及發行網絡。（李芍慜攝）

管理層：旨在打破地域界限與開拓收入

TME內容合作部副總裁曾志中則表示，TVB具備深厚的製作底蘊與IP資源，而TME擁有音娛生態與營銷能力。雙方希望透過共建打歌節目及實體周邊等，將港樂文化資產推向更廣闊的市場。

此外，一眾TVB藝員及歌手亦到場支持，包括馬國明等。