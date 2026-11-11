Rosé登台演唱《APT.》大翻車　網民狠批唱功太差：像中學才藝表演

韓國人氣女團BLACKPINK成員Rosé與Bruno Mars合作的《APT.》紅遍全球，近期她登上美國活動現場演唱該曲，未料意外掀起海外網友論戰。不少人狠酸她唱功不佳，甚至形容聽起來像中學才藝表演，質疑她的歌唱實力；不過也有人替她緩頰，認為問題可能出在編曲及現場音響。



《APT.》現場演出遭狠酸 網批像中學才藝表演

11月7日Rosé先登上美國洛杉磯郡立美術館（LACMA）舉辦的「2026藝術＋電影盛會」，美國娛樂媒體《好萊塢報導》8日在官方推特公開她演唱《APT.》的影片，短短幾天便有超過344萬觀看次數，卻也引來不少負面評論。有網友毒舌表示：

「太糟了，聽起來就像中學才藝表演」

「聲音太普通了，真不懂她怎麼會這麼紅」



還有人批評她的現場演唱表現一團糟，尤其控制氣息等歌唱技巧實在不佳。

除了質疑歌唱實力，也有網友認為Rosé缺乏舞台魅力，直批：「真令人丟臉，完全沒有能夠吸引觀眾的舞台掌控力。」甚至有人拿她過去被譽為BLACKPINK唱功最好的成員一事開酸，相關評論在網路上持續延燒。印度媒體《India Times》也特別報導這起爭議，讓這段演出受到更多關注。

網友質疑舞台掌控力 另一派質疑音響出包

不過並非所有網友都認同負面評價，也有人認為問題不在Rosé本身，而是歌曲編曲與現場音響出了狀況。有網友指出，《APT.》並不是只靠吉他就能完整呈現的歌曲，少了特定樂器，整體聽感就會大不相同；另有人認為人聲音量明顯大於樂器，應該是音響團隊需要重新調整。

實際上Rosé當天除了《APT.》以外，還翻唱多首熱門金曲，也獲得美國音樂媒體肯定。《Billboard》9日特別點名她翻唱搖滾樂團The Killers的《Read My Mind》，認為她的現場歌聲比以往更有力量，也成功詮釋歌曲情感。音樂媒體《Stereogum》10日同樣稱讚她將歌曲演繹得相當出色，甚至認為她沒有選擇樂團最具代表性的《Mr. Brightside》，而是挑選另一首熱門作品，反而帶來不同驚喜。

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