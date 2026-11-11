周慧敏數十年標誌性齊黑長直厚劉海　遭網民刻薄疑遮額頭皺紋

昔日「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）昨日（10日）迎來59歲生日，明年即將正式踏入「花甲之年」邁向60大關！踏入零時的一刻，周慧敏特意在社交平台上載最新自拍近照，並感性寫下「又一年2026.11.10」，以此紀念自己「奔六」前最後一個「5字頭」的生日。



周慧敏堅持每週健身已持續九年。（IG@vivianchowwaiman）

數十年如一日黑長直髮引論戰

相片中的周慧敏身穿一襲優雅的紫色襯衫，皮膚依然白皙光潔，對著鏡頭展露標誌性溫婉甜笑，神采奕奕。近照一出隨即掀起網絡熱話，不少網民紛紛洗版激讚她凍齡有術：「都沒什麼變化，還是這樣漂亮」、「從94年第一次看洗髮水廣告，就一直喜歡她」，大讚她歷經歲月洗禮依然仙氣不減。

周慧敏生日分享最新自拍照。（IG@vivianchowwaiman）

然而，在讚美聲之中，周慧敏數十年如一日、近乎「焊在頭上」的招牌黑長直髮與厚劉海造型，亦再度引發網民的熱烈討論與兩極評價。有部分網民對其一成不變的髮型感到不解，紛紛發問：「為什麼一定要留這個劉海？」甚至有人刻薄揣測她堅持留齊劉海是為了「遮掩前額皺紋」，亦有網民好心留言建議：「姐姐你真的很漂亮，如果換個髮型會更好看。」面對外界質疑，大批陪伴周慧敏多年的死忠粉絲隨即挺身護航，力撐這款經典的黑長直髮早已是她的靈魂標誌，無可替代，直言：「呢個髮型最襯佢，根本就係最優解！」

粉絲建議周慧敏可以轉變下髮型。（小紅書）

巡唱被酸「唔夠氣唱唔上高音」

事實上，近年周慧敏的真實外貌狀態與舞台實力，不時成為鎂光燈下的審視焦點。早前網絡曾流出多張未經後期修圖的現場「生圖」，鏡頭下的周慧敏臉上法令紋較為明顯，難免顯露出歲月痕跡，引來部分網民感嘆「女神終究都會老」。此外，她在各地展開巡迴演唱會時，現場唱功亦曾屢次遭到嚴厲批評，有觀眾直斥她現場演出時「唱歌不夠氣」、「高音上不去」，甚至一度有酸民尖銳質疑她「點解狀態咁仲繼續開演唱會」。儘管外界評價兩極，但周慧敏依然保持從容自在的心態，繼續在舞台與生活中展現屬於自己的獨特光芒。

「玉女掌門人」周慧敏。（周慧敏Facebook）