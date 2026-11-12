方大同病逝後遺作成炒賣工具　黑膠飆破10萬台幣親簽CD暴漲逾百倍

金曲歌王方大同2025年2月21日因氣胸併發肺部纖維化病逝。



近日，有網民發現，他生前發行的絕版實體專輯被賣家放上購物平台高價出售。其中，一張2009年發行、附有親筆簽名的CD，標價高達8萬5000台幣（約2萬港元），至於黑膠唱片遺作開價更突破10萬台幣（約2.3萬港元），引發熱議。

方大同2009年推出的自選輯《Timeless 可啦思刻》親筆簽名典藏限定版CD＋DVD被高價出售。（網上圖片）

有賣家以「絕版品」、「全新未拆封」等字眼吸引買家，將方大同2009年推出的自選輯《Timeless 可啦思刻》親筆簽名典藏限定版CD＋DVD，標價8萬5000台幣出售。這是他的音樂生涯中的首張翻唱專輯，收錄了王菲的《紅豆》、關菊英的《狂潮》，以及「Nothing』s Gonna Change My Love For You」等經典歌曲。

此次被高價出售的特別版，是同年10月推出的珍藏版本，加收了《月亮代表我的心》及一張收錄17分鐘錄音室幕後花絮的DVD。據網上資料，這張典藏限定版專輯（無親筆簽名）的原價為478台幣（約114港元）。

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另一賣場則將方大同生前最後一張專輯《夢想家》的綠色彩膠LP，標價為10萬2560台幣。據網上資料，它的原價為2499台幣（約600港元）。

《夢想家》是方大同在健康狀況艱難之際，憑藉意志力完成的心血之作。專輯原定於2020年製作，卻因病情和疫情一再延宕。直到2022年中，病情稍有起色的他，抱着「渴望將弱勢轉化為力量」的信念，拖着虛弱的身體，幾乎全程坐在餐桌前，以手持麥克風完成錄音。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】