薛凱琪走過抑鬱求死邊緣黑暗期　曾半夜致電方大同想「離開」

薛凱琪日前接受《新世相》訪問時剖白2008年陷入抑鬱低潮的經歷，將情緒病形容為一場「靈魂的感冒」，她透露當時曾因情緒黑洞險些影響母親健康，並回憶好友方大同如何用一場關於「零食與化學物質」的荒誕爭吵。



薛凱琪曾患抑鬱症。（IG@physit）

抑鬱是靈魂的一場重感冒

曾經在螢幕前總是展現甜美笑容的薛凱琪（Fiona），日前在訪問中剖開了隱藏在光環背後的傷疤。回首2008年那段最黑暗的時期，她坦言自己曾多次與死亡念頭糾纏，甚至明白為何有人會想著結束生命。

她坦言自己曾多次與死亡念頭糾纏。（新世相採訪截圖）

薛凱琪將那種無力感形容為「靈魂患了感冒」。她語重心長地鼓勵正在經歷同樣痛苦的人：「既然感冒了，那就努力找藥吃吧。」她認為，自救並不一定要完成什麼偉大目標，哪怕只是微不足道的小事——種一盆植物、換一個家居擺設——只要給自己一個任務並完成它，就值得對自己說一聲：「今天很棒！」 她強調，人不僅要學會原諒別人，更要學會「停止懲罰自己」。

薛凱琪強調，人不僅要學會原諒別人，更要學會「停止懲罰自己」。（新世相採訪截圖）

曾因情緒病幾乎拖垮母親

在抑鬱症最嚴重的期間，薛凱琪發現情緒具有強大的傳染力與殺傷力。她坦言當時自己的低迷狀態像是一個黑洞，差點將身邊最親的母親也拉入深淵。她表示：「我把你拉下，他也把你拉下……這是一個惡性循環。」

這份清醒讓她意識到，每個人都有影響力。她開玩笑地提到，看到很多粉絲跟著她漂染粉紅色頭髮，她會忍不住想勸阻：「別染了，很傷頭髮的！」這種幽默背後，其實是她對「影響力」的敬畏。她曾自問：「難道這世上這麼多人，只有我一個人是討厭、骯髒的嗎？骯髒到值得我去這樣懲罰我自己嗎？不可能吧！」

薛凱琪意識到，每個人都有影響力。（新世相採訪截圖）

方大同的「零食化學論」與吵架式自救

訪問中重溫了薛凱琪多年前的自述片段，最令人印象深刻的莫過於她曾半夜致電好友方大同透露想「離開」。沒想到，理性的方大同當時給出的分析竟然是：「都叫你平時不要吃那麼多零食和可樂啦！」

薛凱琪曾半夜致電方大同。（TVB）

方大同認為食物中的化學物質會直接干預情緒，兩人竟然在電話中為了「食物成分」吵了起來。正是這場看似荒誕的爭吵，讓薛凱琪從求死的邊緣被拉了回來，並答應對方會認真求醫。

方大同認為食物中的化學物質會直接干預情緒。（IG@soulboykhalilfong）

從傷心的淚到感動的淚

經過長年的對抗與共處，薛凱琪現在學會了用另一種視角看待情緒的波動。每當悲傷襲來，她會提醒自己：「它不是要將我拉倒，它就是發生了。」她深刻體悟到，儘管身邊有很多人不想讓你死，但唯一能真正決定你想活還是想死的，始終只有你自己。對於同樣容易哭泣、容易悲傷的人，薛凱琪溫柔地給予肯定：「你沒有錯，但我相信你可以更好。」