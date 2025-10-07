方大同音樂廠牌及遺產方發聲明　嚴格禁止用其作品作AI訓練用途

樂壇才子方大同（Khalil）於今年2月21日不敵頑疾離世，終年41歲，消息震驚整個華語樂壇。他生前創立的音樂廠牌「賦音樂」，近日再度以其「遺產管理方」的名義，發表一篇關於生成式人工智能（AI）的嚴正聲明，態度強硬地表示，將採取必要措施，全面禁止方大同所有作品被用作AI訓練，以守護他留給世人的音樂遺產。

方大同於2月21日早晨離世，享年41歲。（FU MUSIC FACEBOOK）

今年3月1日，由方大同創立的「賦音樂」及其家人公布，方大同與頑疾搏鬥5年後，已於2月21日早晨平靜離世。消息一出，全球樂迷及圈中好友均悲痛不已。相信是有鑑於AI近年愈來愈盛行，不少藝人的聲線、作品、片段、照片等都被製成其他幾可亂真的AI影像，因此在方大同離世7個多月後，其團隊及遺產管理方，為守護他的心血結晶作好部署，日前發表「保留權利書」，向急速發展的AI技術浪潮說不。

方大同留下遺作《夢想家》，值得後世細味。

聲明中，最關鍵的部分明確地列出了禁止事項，原文如下：

未經賦音樂事先明確特別授權，嚴禁以任何方式（包括自動化手段）將賦音樂及／或遺產管理方擁有或控制的任何過往、現時或未來作品或內容（包括錄音製品、視聽錄製品、音樂作品、歌詞、藝術創作、姓名、肖像、形象、文字作品、數據、元數據等）（統稱「賦音樂作品」）用於以下目的：複製、表演、傳播、鏈結或攝取、機器學習或進行任何AI訓練、AI系統或算法開發（無論是否具有商業性質）、或對前述AI系統、算法、工具或技術進行商業化運用、網絡爬取、抓取、錄製、改動、製作摘錄或衍生作品、爬取、文本或數據開發或類似用途。禁止將任何賦音樂作品用於任何形式的文本與數據挖掘、AI訓練、網絡爬取、數據提取、改動或衍生作品創作。賦音樂發布的所有材料均受版權法／著作權法保護，無論明示或默示，均不獲授權將其納入用於訓練或微調AI系統（包括但不限於機器學習算法、大型語言模型及其他用於生成或合成音樂、音頻、文本或圖像的AI系統）的數據庫。



聲明強調，若有人想在任何機器學習或AI技術相關用途中使用方大同或與賦音樂相關之詞曲作者的姓名、形象、肖像及／或聲音，必須先向賦音樂或其遺產管理方申請明確許可，然而，賦音樂絕對有權拒絕授權，並採取必要措施以防止權利遭受侵害。

「賦音樂」團隊發布「關於生成式人工智能（AI）的聲明——保留權利畫/選擇退出宣告」，嚴禁任何人用方大同的作品訓練AI。（官網圖片）

方大同留下的音樂與圖畫小說是「永恆的精神財富」，此舉無疑是為了防止他獨特的R&B曲風、嗓音及創作，被AI技術複製、模仿甚至二次創作成衍生作品，確保其音樂遺產的完整性和原創性。