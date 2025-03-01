方大同去世｜出道獲封「香港周杰倫」 曾6度入圍台灣金曲歌王
撰文：聯合新聞網
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音樂才子方大同今爆出已於2月21日過世，享年僅41歲。身為創作型歌手，包括「愛愛愛」、「Love Song」、「三人遊」都是他極具代表性的經典歌曲，出道不到3年，因為R&B風格獲封「香港周杰倫」、「香港陶喆」。
方大同1983年7月14日出生於夏威夷，之後在上海、香港成長，父親是職業鼓手，方大同4歲便開始學鼓，90年代中期他深受Boyz II Men、Babyface、Stevie Wonder影響，徹底愛上R&B、Soul樂風；同時開始學習彈吉他、鋼琴以及創作，無論音樂風格或嗓音都極具個人特色，他出道後曾被形容在周杰倫、陶喆：王力宏稱霸的國語歌壇投下震撼彈。
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方大同曾說：
「無論什麼時候，我滿腦子都是音樂！」
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2017年，出道12年入圍金曲獎6次的他，終於憑專輯「JTW西遊記」奪下歌王，當時他上台緊握獎座時，除了感謝一路支持的母親，情緒也略顯激動說：「音樂給我很多，我也希望還給音樂人更多，我會繼續努力。」
同樣也是入圍歌王的林宥嘉，對於方大同最後勝出，態度大器說：「方大同實至名歸。」2021年方大同又以「麵麵」獲金曲獎最佳單曲製作人獎。
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