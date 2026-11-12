《香港早晨》初代男神葉特生近照曝光　75歲兩度戰勝癌魔精神矍鑠

80年代在無綫晨早王牌節目《香港早晨》中，以西裝革履、溫文爾雅形象紅遍全港的初代當家主持葉特生，當年正值事業如日中天之際，卻突然因病急流勇退、消聲匿跡於電視幕前。闊別香江數十載，日前無綫前「公關之父」曾醒明在社交媒體曬出老友重聚近照，這位電視台開朝元老的現狀終於曝光；只見走過兩度患癌考驗的葉特生外貌迎來極大反差，更意外揭開一段塵封逾40載、感人至深的江湖義氣往事！

無綫前「公關之父」曾醒明。（資料圖片）

《香港早晨》第一代主持葉特生。（FB@曾醒明）

《香港早晨》初代男神近照曝光

從曾醒明分享的照片可見，現已年過七旬的葉特生頂著光潔平和的光頭，身穿淡綠色休閒Polo衫亮相，雖然昔日濃密旁分髮型的英俊書生模樣已隨歲月退隱，但鏡頭前的他滿面慈祥、笑容溫厚，眉宇間流露出一份參透生死的泰然與矍鑠。這場難得的電視人飯局是由TVB製作部前監製蕭國雄親自設宴洗塵，促成相聚的契機正是長居美國洛杉磯的葉特生近日特意返港傳道與探親，資深老友郭建先亦同席作伴。

曾醒明分享了他與葉特生（左二）聚會的合照。（FB@曾醒明）

曾醒明在席間感觸良多，直言對葉特生「義重情深、永誌不忘」；他憶述在1983年自己仍是一名低級公關助理時，「膽粗粗」借用大專會堂籌辦首屆「送炭到泰北」慈善活動，當時紅透半邊天的葉特生聽聞要幫助泰北難胞，毫不猶豫一口答應無償出任大會司儀兼出席剪綵，這份不論名利的拔刀相助，不僅令演唱會大收旺場，更奠定了這項跨越異域、延續至今逾40載的歷史性善舉。

曾醒明難忘葉特生40年前仗義相助。（FB@曾醒明）

葉特生事業頂峰急流勇退移美傳道

回顧葉特生的演藝傳奇，在香港電視業的黃金80年代，他憑藉親切生動、得體流暢的口才主持《香港早晨》及《K100》，成為家喻戶曉的司儀台柱。然而命運卻在1986年11月向他投下一枚震撼彈——當時正值事業巔峰的他不幸證實確診胃癌，被迫忍痛告別螢幕；在咬緊牙關完成四次痛苦的化療後，他選擇獨自遠赴台灣深山靜修沉澱，隨後毅然告別香港五光十色的名利場，舉家移居美國洛杉磯轉行成為傳道人，將下半生全心寄託於宗教信仰，過著平淡樸實的生活。

葉特生憑藉親切生動、得體流暢的口才主持《香港早晨》及《K100》，成為家喻戶曉的司儀台柱。（網上圖片）

葉特生事業頂峰急流勇退移美傳道。（FB@曾醒明）

走過胃癌再遇肝臟腫瘤

原本以為生活重歸平靜，豈料在2018年底，葉特生再度面臨生命的嚴峻考驗，被診斷出肝臟懷疑有腫瘤。有別於三十多年前初次抗癌時的震驚與焦慮，歷經歲月洗禮的他這一次展現出無比的超然與豁達；在啟程返美接受治療前，他甚至特意先返港逐一與至親好友平靜道別，並到教會分享生命見證。他曾坦然分享，癌症病患難免會走過憤怒、無奈以至尋求善終的孤單心路，但正因擁有堅定信仰作為心靈支柱，方能化解對死亡的恐懼，在逆境中從容面對生死。