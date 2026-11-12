流行都市丨嘉賓教煮金黃軟心牛肉卷　賣相出事被嘲似排泄物惹熱議

TVB資訊節目《流行都市》向來有不少烹飪環節，經常邀請大廚及專家教觀眾煮出健康家常菜。不過在近日播出的節目中，常駐嘉賓、註冊營養師陳國賓（Leslie）在「睇餸食飯」環節示範製作「金黃軟心牛肉卷」時，製成品的賣相卻意外成為網上熱話，更引來大批網民截圖討論，反應相當兩極。

「睇餸食飯」環節邀得註冊營養師陳國賓（Leslie）現場製作美食。（TVB）

賣相惹熱議。（Threads）

網民更指，呢個營養師煮嘢不嬲都唔好睇唔好食，啲主持都皺晒眉頭。（Threads）

網民笑言：大王鍾意食呢啲？

當日，陳國賓在節目中以健康為出發點，選用火鍋牛板腱包住蒸熟的南瓜蓉，再配上由黃葡萄車厘茄、橙色車厘茄及南瓜蓉煮成的酸甜醬汁，最後以生粉水埋芡上碟。雖然菜式名為「金黃軟心牛肉卷」，原意是營造金黃開胃的視覺效果，但當一條條捲起的牛肉卷鋪排在碟上，再淋上濃稠的黃褐色茄汁醬料後，整體畫面卻產生了強烈的視覺衝擊，被不少網民直指「激似排泄物」。

相關電視截圖在社交平台瘋傳後，隨即掀起網民熱烈討論。大批網民對這道菜的賣相表示難以接受，紛紛留言吐槽：「食物賣相都真係好影響」、「印象中呢位營養師唔係第一次係咁」，甚至有人直言：「呢個營養師煮嘢不嬲都唔好睇唔好食，啲主持都皺晒眉頭」。引來網民抽水笑稱：「打開電視睇，原來最近大王（安德尊）鍾意食呢啲！」

醬汁搭配牛肉卷，賣相十分特別。（TVB）

網民發現該營養師此前亦有製作過類似的健康餐。（TVB）

有網民力撐健康餐賣相欠佳無傷大雅

不過，網民的反應亦非一面倒負評，有部分網民則認為這道菜只是「賣相輸蝕」，實際味道應該不俗。有網民分析指，牛板腱配上軟糯的南瓜蓉口感豐富，加上用新鮮車厘茄、白醋及糖煮成的醬汁酸甜開胃，食材配搭健康又下飯，留言力撐：「可能只是賣相不好，其實感覺會好食！」