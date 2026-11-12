胡美儀毛俊輝夫妻檔恩愛現身飯局　曾遭棄養睡雞棚豬欄終苦盡甘來

關寶慧近日在社交媒體曬出多張大合照，曝光她與香港演藝學院同班同學的40周年灣仔聚會盛況；席間除了早前宣布離婚的舊同學張錦程外，最搶鏡的莫過於當年的恩師、現年79歲的「戲劇大師」毛俊輝，攜同70歲愛妻胡美儀恩愛現身。兩夫妻在飯局上緊緊依偎甜笑放閃，狀態神采飛揚。



胡美儀。（FB@胡美儀心理工作室 Amy Wu Counseling Service）

胡美儀在《萬家燈火》飾演康乃馨，角色深入民心。（影片截圖）

演藝學院40周年同窗聚首

從聚會照片所見，年屆古稀的胡美儀留著一頭清爽黑色短捲髮，架上黑框眼鏡，身穿淺藍色休閒外套內搭間條恤衫，肌膚白皙緊緻，舉手投足散發出溫婉知性的優雅氣質；身旁的毛俊輝則以深藍色外套配格仔恤衫亮相，面色紅潤、精神矍鑠，盡顯藝術家的儒雅隨和。無論在餐桌前抑或天台留影，二人都緊緊相依、笑容高度契合，散發出結婚22年磨合出來的濃烈「夫妻相」。

氛圍好好啊。（IG@emilykwanpowai_4544）

老同學聚餐好開心啊！（IG@emilykwanpowai_4544）

襁褓遭棄養棲身豬欄雞棚

這份晚年幸福得來絕不容易，胡美儀出生僅三個月便遭親生父母遺棄，自小輾轉寄養在不同家庭，學會看人眉頭眼額；她曾受訪憶述當年隨養母同住雞棚豬欄，睡床與生豬僅隔一塊木板，豬隻的氣味至今歷歷在目。中二時因家貧被迫輟學，年紀輕輕便淪為車衣女工幫補家計，20歲匆匆嫁給第一任丈夫並誕下一女，最終卻因性格不合離婚收場。

胡美儀出生僅三個月便遭親生父母遺棄。（資料圖片）

當年隨養母同住雞棚豬欄。（FB@胡美儀心理工作室 Amy Wu Counseling Service）

伴夫切胃抗癌跨越鬼門關

命運的轉折發生在胡美儀遇見毛俊輝之後，就在二人籌備婚禮之際，毛俊輝卻突然證實確診胃部淋巴腫瘤。面對晴天霹靂，胡美儀二話不說推遲婚期，陪伴他走過切除整個胃部及長達10個月的痛苦化療。毛俊輝曾動情回憶，當年他排練完舞台劇返家後突然劇烈嘔吐，狂吐大量黑血並當場昏厥，全靠胡美儀在旁拼命搖晃呼喊「你還有很多劇未做完」，才硬生生將他從鬼門關拉回來。歷劫重生的二人在2004年正式步入婚姻殿堂，胡美儀亦因此領悟出「沒有明天的婚姻」哲學，把每一天都當作最後一天般去珍惜彼此。

婚前陪患癌夫切胃。(受訪者提供）

丈夫嘔黑血險喪命。（葉志明攝）

走出喪母重度抑鬱

由於童年被遺棄的陰影令胡美儀缺乏安全感，毛俊輝坦言自己起初不敢迎娶，怕無法填補這份缺失；直至胡美儀接受長達兩年的心理輔導，才逐步解開心結。婚後她因親生母親離世大受打擊，一度陷入嚴重抑鬱症深淵，所幸透過系統性心理治療成功自救；痊癒後，她決心將苦難化為助人力量，重返校園修讀心理輔導學學士課程；其後再下一城，先後取得香港基督教輔導學院及美國辛普森大學社區輔導學兩個碩士學位，花逾10年苦讀，並創辦個人工作室。