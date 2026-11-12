你的保安李寶安丨江嘉敏現身HOY演高傲秘書　與妹頭爭仔陷三角戀

HOY首部原創處境喜劇《你的保安李寶安》話題一浪接一浪！繼上集請來日本人氣前AV女優濱崎真緒驚喜加盟並大獲好評後，昨晚（11月11日）播出的第11集再有重量級驚喜，邀得已有一段時間未有拍劇的前TVB小花江嘉敏破格登場！



前TVB小花江嘉敏已有一段時間未有拍劇。（IG@kaman_kong）

今次江嘉敏復出客串《你的保安李寶安》。（HOY）

前TVB小花江嘉敏復出拍劇

該集劇情講述由江嘉敏飾演的神秘高層秘書「Creamy小忌廉」強勢突襲保安部，期間更與羅宋湯（王耀宏 飾）舉止極度親密。深愛男方的阿彩（盧頌恩 飾）醋意大發展開瘋狂追查，竟意外揭發二人不僅曾經同居，目前更正商議離婚及分配家產，甚至已經育有一名小孩！正當深情的阿彩深明大義、甘願與羅宋湯共同承擔撫養孩子的責任時，Creamy小忌廉竟當眾爆出「孩子不是羅宋湯的」驚天宣言，瞬間將劇情推向最高潮，究竟羅宋湯是否慘被戴綠帽，抑或背後牽涉其驚天身世之謎，吊足觀眾胃口！

江嘉敏今次同小鮮肉男星王耀宏有多個對手戲。（HOY）

寶寶都有咗，但不是羅宋湯（王耀宏 飾）的。（HOY）

江嘉敏今次竟然被仔飛，發生乜事？（HOY）

高傲秘書硬撼單純妹頭 網民激讚有火花

今集江嘉敏強勢介入觸發的錯綜複雜三角戀危機，成為全集最大亮點，劇中「阿彩」（盧頌恩）一直誤以為男方與秘書Creamy並非普通同事關係，直至殘酷真相浮出水面才驚覺自己一直處於下風；而江嘉敏那種帶點挑剔又高傲的姿態，與阿彩那份單純可愛形成極強烈對比，戲劇張力十足。

呢兩幕一出，「妹頭」直接氣到升天。（HOY）

呢兩幕一出，「妹頭」直接氣到升天。（HOY）

大批觀眾看畢此集後紛紛湧入留言區瘋狂洗版，一致認為今集劇情緊湊度已經超越早前阿彩食麻糬的名場面，並高度評價兩位女角的表現，紛紛留言激讚「妹頭咁樣真係好搞笑可」、「江嘉敏做得自然又搞笑」，大讚她將高傲氣質拿捏得恰到好處兼充滿喜感，十分期待這條感情線接下來的發展！

網民洗版留言點讚。（網上截圖）

網民洗版留言點讚。（網上截圖）

自嘲「平時係我飛人」 親證邱副隊長「有著褲」

首度亮相《你的保安李寶安》的江嘉敏，節目播出後隨即在社交平台大談拍攝感受，並上載多張充滿歡樂氣氛的幕後合照大派笑彈。她對於劇中角色的感情遭遇幽默自嘲寫道：「難得～Creamy姐被仔飛，Sad緊，平時係我飛人㗎嘛！」言論相當鬼馬。她又特別大讚李尚正極具團魂，為了完成大合照二話不說重新換回整套保安制服；此前有眼尖網民好奇追問「邱副隊長」下半身的衣著，江嘉敏亦搞笑親自證實「有著👖」。此外，她更公開展示一張與導演足足精心修圖2小時的合照，力證整個劇組台前幕後合作無間、火花四濺。

笑得咁開心。（IG@kaman_kong）

好得意呀。（IG@kaman_kong）

其實係看緊寶寶。（IG@kaman_kong）

今集《李寶安》最出彩的「三角關係」。（IG@kaman_kong）

李尚正聽到要影合照，即刻換返件保安衫。（IG@kaman_kong）

邱副隊長有著褲㗎！（IG@kaman_kong）