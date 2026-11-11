你的保安李寶安｜濱崎真緒低胸登場　豪言破200萬點擊有驚人舉動

日本前人氣AV女優濱崎真緒日前正式殺入「HOY」處境喜劇《你的保安李寶安》，首度挑戰全廣東話超破格演出！在昨晚（11月10日）播出的第10集《幸福の崎遇》中，劇情迎來前所未見的火辣高潮。



神秘住客濱崎真緒性感入住大廈。（YouTube@HOY媒體網絡）

神秘住客濱崎真緒性感入住大廈。（YouTube@HOY媒體網絡）

濱崎真緒出演神秘住客

濱崎真緒以自帶強大氣場的超性感低胸造型化身大廈神秘新住客；劇中飾演保安員「麥峰」的麥沛東，即使有邱副苦口婆心好言相勸，依然按捺不住極致好奇心，決定瞞住陳小姐暗中對這位夢幻女神展開全方位背景大起底。兩人在大廈內連番交鋒充滿火花與試探，麥峰在猛烈的視覺衝擊下心理防線幾近徹底崩潰，更要步步為營向陳小姐隱瞞這段秘密行程，場面搞笑又香艷！

香艷場景。（YouTube@HOY媒體網絡）

濱崎真緒面對全廣東話對白坦言「很緊張很緊張」。（YouTube@HOY媒體網絡）

騷美腿！（YouTube@HOY媒體網絡）

豪言點擊破200萬推導演「裸跑」

對於首次參演香港電視台的處境喜劇，濱崎真緒「親自落場」在社交平台與一眾狂熱粉絲互動交心。她坦言面對全廣東話對白這項超高難度挑戰時承受了巨大壓力，更緊張得連番留言直呼：「很緊張很緊張」，懇求香港觀眾能夠多多包容，並欣賞她為角色付出的滿滿心血。

呢一幕就是麥峰正幻想自己親吻濱崎真緒的腳，誰知一開眼出現的卻是曾睿智。（YouTube@HOY媒體網絡）

還有NTR（源自日語「寢取られ」）場合，玩得好大啊！（YouTube@HOY媒體網絡）

為了答謝廣大粉絲的熱烈支持，並進一步為劇集炒熱氣氛，濱崎真緒更語出驚人地拋下一枚重磅震撼彈，豪言若果該集在YouTube平台上衝破200萬點擊大關，自己不排除有驚人舉動，更幽默笑稱：「這集200萬點擊，導演必須裸跑！」

麥峰後來都頂唔住啦！（YouTube@HOY媒體網絡）

精彩畫面！（YouTube@HOY媒體網絡）

濱崎真緒豪言破200萬點擊推導演「全裸」。（Facebook截圖）

網民強烈要求加碼

HOY處境劇《你的保安李寶安》自開播以來不斷嘗試突破常規，今次製作團隊大膽安排濱崎真緒以本色出演「AV女優」身份空降大廈，巧妙將現實身份與虛構劇情完美融合，徹底打破了傳統處境喜劇數十年來的既定框架。不少觀眾對破格內容給予極高評價，更羨慕麥沛東艷福無邊，紛紛笑指他是全劇最幸福的角色：「麥峰今集真係開心死，畀兩個女神圍住！」大批劇迷更意猶未盡群情洶湧發起聯署：「強烈要求濱崎真緒再出多幾集！」、「呢集絕對可以重溫N次」，甚至有網民搞笑高呼：「呢集真係MVP，完全將濱崎優點同賣點完全發揮！」

網民洗版狂讚麥峰有艷福：強烈要求加碼！（YouTube截圖）