《醉拳》反派宗師黃正利81歲離世　昔一腳踢斷成龍門牙震撼港片界

香港經典功夫片《醉拳》、《蛇形刁手》中把武打巨星成龍打得落花流水、甚至一腳踢斷成龍門牙的傳奇反派「腿法宗師」黃正利，驚傳於昨（12）日在韓國首爾辭世，享壽81歲！



前黃正利世界武術總聯合會議長金鎮勇在社群發文證實噩耗，透露黃正利已於首爾江南聖母醫院安詳離世，家屬預計於15日舉行出殯儀式。消息傳出後震驚全球武術界與影迷，就連美國傳奇嘻哈團體「武當幫」（Wu-Tang Clan）成員RZA都特地寫下長文哀悼，不捨一代宗師殞落。

黃正利於12日在韓國首爾辭世，享壽81歲。（《醉拳》劇照）

黃正利因演經典港片《醉拳》、《蛇形刁手》中反派聞名：

+ 7

踢斷成龍門牙震撼港片界！冷酷造型啟發《七龍珠》桃白白

1970年代的香港武打片原本以「拳法」為主流，直到自幼修習太極拳與跆拳道的黃正利橫空出世，以凌厲的高踢腿與連環旋踢震撼無數影迷。1978年他與成龍合作《蛇形刁手》與《醉拳》，拍攝期間不僅拳拳到肉意外踢斷成龍一顆門牙，更憑藉一招快狠準的「連環穿心腿」奠定「腿法宗師」的地位。

值得一提的是，黃正利在《蛇形刁手》中飾演冷酷強悍的「上官逸雲」，其鮮明形象更啟發了日本漫畫大師鳥山明，成為神級動漫《七龍珠》裡人氣殺手「桃白白」的角色原型，影響力橫跨影壇與動漫界。

霸氣嗆「我不是用演的」！嫌棄好人穿得像乞丐最愛演大反派

擁有一身真功夫的黃正利生前對演戲極有主見，曾坦言《醉拳》是自己最愛的作品，且對於詮釋「反派」樂在其中。他曾直率笑說：「我就是想演壞人！在電影裡壞人可以穿得既體面又帥氣；而電影裡的好人穿得都像個乞丐，窮酸死了。」

談及拍戲理念，他更霸氣直言：

其他演員都是演武術，但我是真正的武打演員，我不是用演的！

他甚至認為吊鋼絲（吊威也）打鬥會讓自己無法控制身體，直言「那很不方便，也不真實」，堅持以貨真價實的功夫底蘊征服大銀幕。

淡出影壇晉升跆拳道九段祖師！獨步踢腿永留全球影迷心中

1990年代後，黃正利逐漸淡出電影圈返回韓國經營事業，但他一生從未放下熱愛的武術，陸續考取太極拳教練證照，更在2003年正式取得跆拳道黑帶九段認證，晉升武界備受尊崇的宗師級人物。

正如金鎮勇在悼念文中所言，黃正利畢生致力於將韓國跆拳道推向國際，他在《醉拳》與《蛇形刁手》等無數經典作品中展現的獨步踢腿與強烈演技，將永遠留在全球電影人與武術界的心中。

延伸閱讀：邵氏武打女星李嘉茜82歲病逝 曾出演《風雷魔鏡》等多部香港電影（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 6

延伸閱讀：

直播PK狂灌20瓶酒猝死！27歲網帥「瘋狂小馬哥」驟逝 妹悲痛揭真相

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】